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Всички резултати и голмайстори от 4 кръг в Лигата на нациите

Всички резултати и голмайстори от 4 кръг в Лигата на нациите

5 Октомври, 2026 08:28 809 0

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Ето как свършиха двубоите в неделя

Всички резултати и голмайстори от 4 кръг в Лигата на нациите - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мачовете от 4 октомври, неделя

Лига А
Гърция - Германия 0:0

Нидерландия - Сърбия 2:1
1:0 Копмайнерс 31', 1:1 Цветкович 35', 2:1 Зиркзее 72'

Португалия - Норвегия 2:1
0:1 Айер 36', 1:1 Кансело 39', 2:1 Рамош 79'

Уелс - Дания 0:1
0:1 Хьойлунд 73'-дузпа

Лига B

Косово - Австрия 1:1
1:0 Аслани 70', 1:1 Ланг 85'

Ирландия - Израел 1:1
1:0 Парът 39'-дузпа, 1:1 Перец 47'

Лига D

Азербайджан - Литва 1:0
1:0 Хайбулаев 25'

Малта - Андора 1:0
1:0 Теума 49'


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