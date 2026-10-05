Всички резултати и голмайстори от 4 кръг в Лигата на нациите

Мачовете от 4 октомври, неделя
Лига А
Гърция - Германия 0:0
Нидерландия - Сърбия 2:1
1:0 Копмайнерс 31', 1:1 Цветкович 35', 2:1 Зиркзее 72'
Португалия - Норвегия 2:1
0:1 Айер 36', 1:1 Кансело 39', 2:1 Рамош 79'
Уелс - Дания 0:1
0:1 Хьойлунд 73'-дузпа
Лига B
Косово - Австрия 1:1
1:0 Аслани 70', 1:1 Ланг 85'
Ирландия - Израел 1:1
1:0 Парът 39'-дузпа, 1:1 Перец 47'
Лига D
Азербайджан - Литва 1:0
1:0 Хайбулаев 25'
Малта - Андора 1:0
1:0 Теума 49'
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