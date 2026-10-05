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Турски клубове следят Алдаир

Турски клубове следят Алдаир

5 Октомври, 2026 15:00 528 1

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Португалецът е влязъл в полезрението на няколко отбора от Суперлигата

Турски клубове следят Алдаир - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турски клубове следят изкъсо изявите на Алдаир, твърди "Тема Спорт". Португалецът е влязъл в полезрението на няколко отбора от Суперлигата и ще бъде гледан под лупа до края на есенния полусезон, след което се очаква на „Герена“ да получат оферта за 26-годишния десен защитник. И при добра такава да го продадат. През лятото Трабзонспор и Самсунспор имаха интерес към Кристиан Макун, но до изходяща сделка не се стигна.

Алдаир прави силно начало на кампанията и е сред най-постоянните играчи на сините. Той започна като резерва на Оливер Камдем, който бе гласен за титуляр в мачовете от евротурнирите, но камерунецът се контузи и Алдаир грабна шанса си. От началото на сезона португалецът изигра 17 двубоя във всички надпревари, в които вкара два гола и направи две асистенции. Той се разписа при равенството 2:2 срещу Университатя в Крайова и при победата с 3:1 над Ботев Пловдив в шампионата. С представянето си в основната фаза на Лига Европа португалецът сериозно може да вдигне цената си.

Алдаир пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото на 2024-а от испанския Понферадина. Сините платиха около 300 000 евро за десния защитник, който набързо се превърна в основна фигура първо за Станислав Генчев, а след това и при Хулио Веласкес. След привличането на Оливер Камдем, двамата влязоха в здравословна конкуренция, като в момента Алдаир печели предимство заради добрата форма, която показва от началото на сезона. Портуалецът има на сметката си 87 двубоя във всички турнири, в които вкара пет попадения и направи 12 асистенции. Наскоро той подписа нов договор с Левски, който е със срок до 30 юни 2028 година.


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