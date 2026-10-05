Алекс де Минор е първият финалист в Пекин

Алекс де Минор се класира за финала на престижния турнир на твърда настилка от категория ATP 500 в китайската столица Пекин. 27-годишният австралиец си осигури мястото в битката за титлата, след като неговият съперник на полуфиналите – 34-тият в света Хуберт Хуркач от Полша, бе принуден да се откаже поради контузия при резултат 6:4, 3:2 в полза на де Минор.

Това бе пети двубой между двамата при професионалистите, като австралиецът записа четвъртия си успех и втори пореден над този съперник. Това бе и втората им среща за годината, като и двете бяха на твърда настилка.

Съперникът на Алекс де Минор на финала ще бъде определен от втория полуфинал, в който един срещу друг се изправят шесткратният шампион и защитаващ титлата си Новак Джокович от Сърбия и Даниил Медведев от Русия.