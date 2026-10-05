Манчестър Сити се събира за първи път след съдбоносното решение за финансовите нарушения

Съставът на Манчестър Сити ще се събере в четвъртък за първа съвместна тренировъчна сесия след оповестяването на решението на независимата комисия, която призна клуба за виновен по почти всички точки от обвиненията във финансови измами. По-голямата част от състезателите прекараха изминалите две седмици далеч от Манчестър поради ангажиментите си с националните тимове по време на международната пауза.

Мениджърът Енцо Мареска, който днес се завърна на базата на „Етихад“, ще организира специална среща с отбора. На италианския специалист предстои трудната задача да проведе открит разговор с футболистите и да тушира напрежението относно бъдещето на шампионите, което остава обвито в несигурност преди произнасянето на крайното наказание и процедурата по обжалване.

Веднага след разговорите Мареска и неговият щаб ще насочат вниманието на тима към спортно-техническите задачи. Пред „гражданите“ предстои ключов двубой във Висшата лига – гостуване на Ливърпул на „Анфийлд“ в неделя.