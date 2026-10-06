Енцо Мареска събира на среща играчите на Манчестър Сити

Играчите на Манчестър Сити ще се съберат в четвъртък за първи път след обявяването на решението на независимата комисия, чието заключение бе, че клубът е виновен по почти всички обвинения за финансови измами. Повечето футболисти прекараха последните две седмици далече от клуба, тъй като са с националните си отбори.

Очаква се в четвъртък наставникът Енцо Мареска да ги събере и да обсъди с тях случващото се. Италианецът се завърна на “Етихад” днес. Той ще има тежката задача да успокои играчите относно бъдещето на клуба, което е доста неясно, тъй като се чака резултатът от жалбата на Сити и след това решението за наказанието. След първоначалния разговор Мареска ще започне подготовка за следващия мач на тима, който е гостуване на Ливърпул в неделя.