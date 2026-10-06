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Енцо Мареска събира на среща играчите на Манчестър Сити

Енцо Мареска събира на среща играчите на Манчестър Сити

6 Октомври, 2026 07:00 569 0

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Повечето футболисти прекараха последните две седмици далече от клуба, тъй като са с националните си отбори

Енцо Мареска събира на среща играчите на Манчестър Сити - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Играчите на Манчестър Сити ще се съберат в четвъртък за първи път след обявяването на решението на независимата комисия, чието заключение бе, че клубът е виновен по почти всички обвинения за финансови измами. Повечето футболисти прекараха последните две седмици далече от клуба, тъй като са с националните си отбори.

Очаква се в четвъртък наставникът Енцо Мареска да ги събере и да обсъди с тях случващото се. Италианецът се завърна на “Етихад” днес. Той ще има тежката задача да успокои играчите относно бъдещето на клуба, което е доста неясно, тъй като се чака резултатът от жалбата на Сити и след това решението за наказанието. След първоначалния разговор Мареска ще започне подготовка за следващия мач на тима, който е гостуване на Ливърпул в неделя.


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