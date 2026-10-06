2-годишно дете почина след побой от 23-годишен боксьор

Двегодишно момченце почина в болницата, след като беше пребито от 23-годишен боксьор. При пристигането в болницата медиците са открили следи от насилие по тялото на детенцето, но не са успели да се преборят за живота му. Направената аутопсия е установила множество увреждания на вътрешните органи.
Боксьорът Кишон Портър, гадже на майката на починалото момче, е бил арестуван от полицията в американския град Меса (щат Аризона). Първоначално са му предявени обвинения за малтретиране на деца, но след кончината на момченцето, мярката е променена на убийство.
Направената аутопсия е показала тежки вътрешни наранявания, включително стари и пресни фрактури на ребра, разкъсан черен дроб и стомах, увредени чревни кръвоносни съдове и сериозно нараняване на панкреаса. В резултата на това Портър вече е обвинен убийство първа степен и малтретиране на дете, довело до смърт.
По бързата процедура е проведено първоначално съдебно дело, на което прокуратурата е представила доказателства, че боксьорът е извършвал физическо насилие и над собственото си едногодишно дете. При побоя на починалото момченце той е нанасял ударите с такава ярост, че е наранил кокалчетата на юмруците си.
Доказано е, че той е имал и минали правонарушения, още в непълнолетна възраст. Съдът го е оставил в ареста, но с възможност за освобождаване под гаранция от 1,5 милиона долара.
Кишон Паркър е непобеден на професионалния боксов ринг. За последната година той спечели и четирите си мача с нокаут.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Страната на неограничените възможности
Коментиран от #7
08:52 06.10.2026
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6 Промяната
09:16 06.10.2026
7 Факти
До коментар #2 от "Страната на неограничените възможности":В Русия и Китай се случват същите работи, но за тях не се говори в медиите, за да се не се разваля илюзията за източния рай. На запад всеки такъв случай избухва в интернет на секундата, а медиите се надпреварват да го отразяват. Това се нарича свобода на информацията. Който иска да живее без информация не чете и не гледа новини. Сигурен съм, че в целия ти живот няма да срещнеш подобен случай ако сам не го търсиш. В Русия на Путин между другото имаше няколко случаи със секти и смърти случаи, но никой не говори за това и не се въртят опорки за гнилия Изток.
Коментиран от #11, #13
09:29 06.10.2026
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11 Кучето на Мими 🐕
До коментар #7 от "Факти":Важното е да се пази американският рай!🥳🤣👍
09:38 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи
До коментар #7 от "Факти":Това не е вярно, всеки ден в Щатите се убиват между 100 и 200 човека с огнестрелно или хладно оръжие, но за това никой не пише за да не се разваля илюзията за благоденствие !!
09:49 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хората
09:59 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Американски прелести
10:02 06.10.2026
18 Галина Колева
Коментиран от #19
10:27 06.10.2026
19 абе друго си е ма машата да съпикяса
До коментар #18 от "Галина Колева":спиногризите с топориката
10:47 06.10.2026
20 Роза
10:48 06.10.2026