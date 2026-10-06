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2-годишно дете почина след побой от 23-годишен боксьор

2-годишно дете почина след побой от 23-годишен боксьор

6 Октомври, 2026 08:45 1 546 20

  • кишон портър-
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  • спорт

Боецът с наложена гаранция от 1,5 милиона

2-годишно дете почина след побой от 23-годишен боксьор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двегодишно момченце почина в болницата, след като беше пребито от 23-годишен боксьор. При пристигането в болницата медиците са открили следи от насилие по тялото на детенцето, но не са успели да се преборят за живота му. Направената аутопсия е установила множество увреждания на вътрешните органи.

Боксьорът Кишон Портър, гадже на майката на починалото момче, е бил арестуван от полицията в американския град Меса (щат Аризона). Първоначално са му предявени обвинения за малтретиране на деца, но след кончината на момченцето, мярката е променена на убийство.

Направената аутопсия е показала тежки вътрешни наранявания, включително стари и пресни фрактури на ребра, разкъсан черен дроб и стомах, увредени чревни кръвоносни съдове и сериозно нараняване на панкреаса. В резултата на това Портър вече е обвинен убийство първа степен и малтретиране на дете, довело до смърт.

По бързата процедура е проведено първоначално съдебно дело, на което прокуратурата е представила доказателства, че боксьорът е извършвал физическо насилие и над собственото си едногодишно дете. При побоя на починалото момченце той е нанасял ударите с такава ярост, че е наранил кокалчетата на юмруците си.

Доказано е, че той е имал и минали правонарушения, още в непълнолетна възраст. Съдът го е оставил в ареста, но с възможност за освобождаване под гаранция от 1,5 милиона долара.

Кишон Паркър е непобеден на професионалния боксов ринг. За последната година той спечели и четирите си мача с нокаут.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Страната на неограничените възможности

    13 2 Отговор
    Заповядайте,много ви харесваме.

    Коментиран от #7

    08:52 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяната

    7 3 Отговор
    Американците са си извратеняци!

    09:16 06.10.2026

  • 7 Факти

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Страната на неограничените възможности":

    В Русия и Китай се случват същите работи, но за тях не се говори в медиите, за да се не се разваля илюзията за източния рай. На запад всеки такъв случай избухва в интернет на секундата, а медиите се надпреварват да го отразяват. Това се нарича свобода на информацията. Който иска да живее без информация не чете и не гледа новини. Сигурен съм, че в целия ти живот няма да срещнеш подобен случай ако сам не го търсиш. В Русия на Путин между другото имаше няколко случаи със секти и смърти случаи, но никой не говори за това и не се въртят опорки за гнилия Изток.

    Коментиран от #11, #13

    09:29 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кучето на Мими 🐕

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Важното е да се пази американският рай!🥳🤣👍

    09:38 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Това не е вярно, всеки ден в Щатите се убиват между 100 и 200 човека с огнестрелно или хладно оръжие, но за това никой не пише за да не се разваля илюзията за благоденствие !!

    09:49 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хората

    1 0 Отговор
    Сме боклуци

    09:59 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Американски прелести

    3 1 Отговор
    В затвора ще го превъзпитат тоя другите затворници, ама детенцето си е отишло в страшни мъки..

    10:02 06.10.2026

  • 18 Галина Колева

    3 1 Отговор
    Какво очаквате. Тази страна е изградена с и само с изключителна жестокост не само към коренното население ,но и към обикновените заселници ,които са се разбирали с коренните.

    Коментиран от #19

    10:27 06.10.2026

  • 19 абе друго си е ма машата да съпикяса

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Галина Колева":

    спиногризите с топориката

    10:47 06.10.2026

  • 20 Роза

    0 0 Отговор
    Жестоки хора и психопати има във всички страни-в САЩ,Русия,Китай,Германия и т.н.Не е ли глупаво да се карате в коя страна са повече?!Никога няма да разберем точния им брой,защото не всички се съобщават в медиите!

    10:48 06.10.2026

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