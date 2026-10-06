2-годишно дете почина след побой от 23-годишен боксьор

Двегодишно момченце почина в болницата, след като беше пребито от 23-годишен боксьор. При пристигането в болницата медиците са открили следи от насилие по тялото на детенцето, но не са успели да се преборят за живота му. Направената аутопсия е установила множество увреждания на вътрешните органи.

Боксьорът Кишон Портър, гадже на майката на починалото момче, е бил арестуван от полицията в американския град Меса (щат Аризона). Първоначално са му предявени обвинения за малтретиране на деца, но след кончината на момченцето, мярката е променена на убийство.

Направената аутопсия е показала тежки вътрешни наранявания, включително стари и пресни фрактури на ребра, разкъсан черен дроб и стомах, увредени чревни кръвоносни съдове и сериозно нараняване на панкреаса. В резултата на това Портър вече е обвинен убийство първа степен и малтретиране на дете, довело до смърт.

По бързата процедура е проведено първоначално съдебно дело, на което прокуратурата е представила доказателства, че боксьорът е извършвал физическо насилие и над собственото си едногодишно дете. При побоя на починалото момченце той е нанасял ударите с такава ярост, че е наранил кокалчетата на юмруците си.

Доказано е, че той е имал и минали правонарушения, още в непълнолетна възраст. Съдът го е оставил в ареста, но с възможност за освобождаване под гаранция от 1,5 милиона долара.

Кишон Паркър е непобеден на професионалния боксов ринг. За последната година той спечели и четирите си мача с нокаут.