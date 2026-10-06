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Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев празнува 61-и рожден ден

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев празнува 61-и рожден ден

6 Октомври, 2026 17:23 397 2

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Роден е на 6 октомври 1965 г. в Русе

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев празнува 61-и рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по волейбол и една от най-големите спортни фигури у нас Любомир Ганев празнува своя 61-и рожден ден. По този повод от волейболната ни централа излязоха с официално поздравление и припомниха забележителния му път в спорта.

Роден на 6 октомври 1965 г. в Русе, легендарният диагонал прави бляскава кариера с екипите на родния си Дунав Русе, ЦСКА и националния отбор на България. Кариерата му преминава и през италианското първенство, където оставя ярка следа с тимовете на Кунео, Агридженто, Сполето и Фано.

След края на състезателната си кариера Ганев се утвърждава като един от основните ръководители на българския спорт. На 13 март 2020 г. той бе избран за президент на Българската федерация по волейбол, а на 28 септември 2024 г. бе преизбран на поста за нов мандат. Волейболният ни шеф е и дългогодишен член на Управителния съвет на БФВ, както и на Изпълнителния съвет на Българския олимпийски комитет (БОК).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Честит празник и да илядиш,бат Любо!

    Коментиран от #2

    17:28 06.10.2026

  • 2 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Оставка, ве... вън, махай се...

    17:35 06.10.2026

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