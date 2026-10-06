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Норвегия подаде жалби срещу Инфантино и ФИФА

Норвегия подаде жалби срещу Инфантино и ФИФА

6 Октомври, 2026 17:46 791 0

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Едната е свързана с връчването на Наградата за мир на Доналд Тръмп

Норвегия подаде жалби срещу Инфантино и ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Норвегия предприе сериозен ход срещу ръководството на ФИФА, като официално сезира компетентните органи на световната футболна централа за действията на президента Джани Инфантино.

Норвежката федерация е първата, която подава официални жалби срещу швейцареца, а начело на критиките от скандинавската страна отново е Лизе Клавенес. Президентката на норвежкия футбол отдавна е сред най-острите опоненти на начина, по който се управлява ФИФА.

Още през лятото Клавенес публично призова Инфантино да се оттегли от поста си. Според нея доверието към президента на международната футболна централа е сериозно разклатено заради противоречията около плановете за частично комерсиализиране и продажба на права, свързани със Световното първенство.

Сега норвежците предприемат следващата стъпка. Федерацията е внесла две официални жалби срещу Инфантино и ФИФА, с които настоява да бъде извършена проверка на няколко казуса, свързани с решения и действия на президента на централата.

Жалбите обхващат три основни теми. Едната е свързана с връчването на Наградата за мир на Доналд Тръмп. Вторият случай касае спорното решение за отмяна на наказание на американския нападател Фоларин Балогун по време на Световното първенство през 2026 година.

Третият и най-мащабен въпрос засяга проекта „FIFA Forward Enterprise“ и плановете, свързани с евентуалната продажба на дял от Световното първенство на инвестиционни фондове.

Според норвежката страна именно тези три случая трябва да бъдат разгледани от независимите органи на ФИФА, за да се установи дали при вземането на решенията са били спазени всички съществуващи правила и процедури.

Жалбите са изпратени до Комитетите по етика и съответствие на ФИФА. Тези структури ще трябва да преценят дали има основания за допълнително разследване и дали действията на Инфантино в посочените случаи са били в рамките на неговите правомощия.

По същество норвежката федерация поставя въпроса дали президентът на ФИФА не е използвал служебното си положение по начин, който би могъл да представлява нарушение на установените правила. Трите казуса ще бъдат разглеждани отделно, като за всеки от тях ще бъде направена оценка на фактите и обстоятелствата.

Ходът на Норвегия идва само няколко дни преди следващото заседание на Съвета на ФИФА. Управляващият орган на световната футболна централа трябва да проведе заседание на 15 октомври в Цюрих, Швейцария.

Така предстоящата среща на ръководните фигури във ФИФА се очертава да се проведе на фона на сериозни въпроси, отправени към президента Инфантино. Предстои да стане ясно дали жалбите на Норвегия ще доведат до официално разследване и как ще реагират органите на световната футболна централа.


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