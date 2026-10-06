Килиан Мбапе обмисля раздяла с Реал Мадрид

Килиан Мбапе може да сложи край на престоя си в Реал Мадрид още след края на настоящия сезон. Според информация на журналиста Франсоа Гаярдо от „El Chiringuito“ френският нападател е разочарован от ръководството на клуба и обмисля да напусне „Сантяго Бернабеу“.

По информацията на Гаярдо мадридският гранд няма намерение да застава на пътя на 27-годишния футболист, ако той окончателно реши да потърси ново предизвикателство. Желанието на Мбапе е да продължи кариерата си във Висшата лига.

Като една от причините за напрежението се посочва позицията на Реал Мадрид около кандидатурата на нападателя за „Златната топка“. Според испанските медии Мбапе е останал недоволен от това, че клубът не е застанал активно зад него в битката за престижното индивидуално отличие.

Французинът премина в Реал Мадрид през 2024 година, но въпреки силното си представяне все още не е успял да спечели нито Шампионската лига, нито титлата в Испания с „кралския клуб“. До момента във витрината му с мадридския тим са Суперкупата на Испания и Междуконтиненталната купа.

Интерес към Мбапе от английски клубове не би бил изненада. Самият футболист вече е признавал, че преди трансфера си в Реал Мадрид е бил близо до преминаване в Ливърпул.

Ако информацията за евентуалното му напускане се потвърди, бъдещето на един от най-големите футболни звезди в света ще се превърне в една от водещите трансферни теми през следващото лято.