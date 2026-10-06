Килиан Мбапе обмисля раздяла с Реал Мадрид

Килиан Мбапе може да сложи край на престоя си в Реал Мадрид още след края на настоящия сезон. Според информация на журналиста Франсоа Гаярдо от „El Chiringuito“ френският нападател е разочарован от ръководството на клуба и обмисля да напусне „Сантяго Бернабеу“.
По информацията на Гаярдо мадридският гранд няма намерение да застава на пътя на 27-годишния футболист, ако той окончателно реши да потърси ново предизвикателство. Желанието на Мбапе е да продължи кариерата си във Висшата лига.
Като една от причините за напрежението се посочва позицията на Реал Мадрид около кандидатурата на нападателя за „Златната топка“. Според испанските медии Мбапе е останал недоволен от това, че клубът не е застанал активно зад него в битката за престижното индивидуално отличие.
Французинът премина в Реал Мадрид през 2024 година, но въпреки силното си представяне все още не е успял да спечели нито Шампионската лига, нито титлата в Испания с „кралския клуб“. До момента във витрината му с мадридския тим са Суперкупата на Испания и Междуконтиненталната купа.
Интерес към Мбапе от английски клубове не би бил изненада. Самият футболист вече е признавал, че преди трансфера си в Реал Мадрид е бил близо до преминаване в Ливърпул.
Ако информацията за евентуалното му напускане се потвърди, бъдещето на един от най-големите футболни звезди в света ще се превърне в една от водещите трансферни теми през следващото лято.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новини
19:32 06.10.2026
2 тренер
Коментиран от #5
19:34 06.10.2026
3 АБЕ МОМЧЕ
20:24 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дизайнерски коронавирус
До коментар #2 от "тренер":Хубава работа ама джипсън-брадърс
20:57 06.10.2026