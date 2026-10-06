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Килиан Мбапе обмисля раздяла с Реал Мадрид

Килиан Мбапе обмисля раздяла с Реал Мадрид

6 Октомври, 2026 19:27 1 130 5

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • висша лига-
  • ливърпул-
  • трансфери

Иска трансфер във Висшата лига

Килиан Мбапе обмисля раздяла с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе може да сложи край на престоя си в Реал Мадрид още след края на настоящия сезон. Според информация на журналиста Франсоа Гаярдо от „El Chiringuito“ френският нападател е разочарован от ръководството на клуба и обмисля да напусне „Сантяго Бернабеу“.

По информацията на Гаярдо мадридският гранд няма намерение да застава на пътя на 27-годишния футболист, ако той окончателно реши да потърси ново предизвикателство. Желанието на Мбапе е да продължи кариерата си във Висшата лига.

Като една от причините за напрежението се посочва позицията на Реал Мадрид около кандидатурата на нападателя за „Златната топка“. Според испанските медии Мбапе е останал недоволен от това, че клубът не е застанал активно зад него в битката за престижното индивидуално отличие.

Французинът премина в Реал Мадрид през 2024 година, но въпреки силното си представяне все още не е успял да спечели нито Шампионската лига, нито титлата в Испания с „кралския клуб“. До момента във витрината му с мадридския тим са Суперкупата на Испания и Междуконтиненталната купа.

Интерес към Мбапе от английски клубове не би бил изненада. Самият футболист вече е признавал, че преди трансфера си в Реал Мадрид е бил близо до преминаване в Ливърпул.

Ако информацията за евентуалното му напускане се потвърди, бъдещето на един от най-големите футболни звезди в света ще се превърне в една от водещите трансферни теми през следващото лято.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новини

    5 0 Отговор
    Донатело колко е алчен само пък и егоцентрик

    19:32 06.10.2026

  • 2 тренер

    6 0 Отговор
    На този все клубовете са му виновни! Почва да става досаден с капризите си!

    Коментиран от #5

    19:34 06.10.2026

  • 3 АБЕ МОМЧЕ

    8 0 Отговор
    И НА МАРС ДА ОТИДЕШ ПАК СИ ОСТАВАШ КАРЪК.НИКОГА НЕМА ДА СПЕЧЕЛИШ ШАМПИОНСКА ЛИГА .КАТО СЕ МАХНЕШ ОТ РЕАЛ Е ПО ДОБРЕ ЗА ТЯХ,ТОКУ ВИЖ СПЕЧЕЛИЛИ ШЛ КАКТО СЕ СЛУЧИ С НАПУСКАНЕТО ТИ НА ПСЖ КОИТО СПЕЧЕЛИХА 2 ПОРЕДНИ ШЛ. ОЛИСЕ И ДОУЕ СА МНОГО ПО ГОЛЕМИ И ЕФИКАСНИ ФУТБОЛИСТИ.

    20:24 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дизайнерски коронавирус

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "тренер":

    Хубава работа ама джипсън-брадърс

    20:57 06.10.2026

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