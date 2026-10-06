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Германската Бундеслига търси консенсус за правилото „50+1“, за да избегне правни спорове

Германската Бундеслига търси консенсус за правилото „50+1“, за да избегне правни спорове

6 Октомври, 2026 20:10 417 0

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През август германската Служба за картелите обяви регламента за съвместим със законодателството за защита на конкуренцията

Германската Бундеслига търси консенсус за правилото „50+1“, за да избегне правни спорове - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германската футболна лига се стреми към постигане на окончателно споразумение с клубовете относно прилагането на емблематичното правило за собственост „50+1“, с цел да предотврати бъдещи правни конфликти.

Ръководството на лигата, представляващо 36-те професионални тима от Първа и Втора Бундеслига, информира, че изпълнителният ѝ комитет е препотвърдил принципа като фундаментална основа на професионалния футбол в страната. Правилото изисква майчинският клуб да притежава 50% от акциите плюс един глас, което гарантира, че контролът остава в ръцете на феновете и членовете, предпазвайки го от външни инвеститори.

През август германската Служба за картелите обяви регламента за съвместим със законодателството за защита на конкуренцията, но постави ясно условие за равнопоставеност. Институцията настоява за прилагане на еднакви стандарти към всички участници, включително към Байер Леверкузен и Волфсбург, които досега ползваха изключителен статут поради историческата си обвързаност съответно с концерните „Байер“ и „Фолксваген“.

От Бундеслигата поясниха, че окончателните предложения относно единния модел за прилагането на „50+1“ за всички клубове-членки ще бъдат представени пред Асоциацията на лигата през първата половина на 2027 година.

От ръководството отчитат необходимостта от задълбочени дискусии преди постигането на краен компромис. По думите на Асоциацията бъдещото третиране на правилото ще определи облика на германските първенства и взаимното сътрудничество за години напред, а широко подкрепеното решение е най-добрият начин за осигуряване на дългосрочна правна сигурност.


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