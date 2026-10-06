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Битка с дронове в София (ВИДЕО)

Битка с дронове в София (ВИДЕО)

6 Октомври, 2026 21:21 636 0

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Международни отбори от 7 държави изграят футбол с безпилотни летателни апарати

Битка с дронове в София (ВИДЕО) - 1
Снимки и видео: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Една от най-атрактивните части на тазгодишното изложение е Drone ARENA Soccer Cup 2026 – първото международно състезание по дрон-футбол в България.

В София пристигнаха 10 отбора от 7 държави – България, Германия, Узбекистан, Хонконг, Хърватия, Румъния и Турция. Надпреварата е част от официалните FAI Drone Soccer International Series 2026 на Световната федерация по въздушни спортове.

Самата дисциплина наподобява футзал във въздуха. Два отбора се изправят един срещу друг с по трима активни пилоти, които управляват специални 20-сантиметрови дрон-топки в защитена арена. Целта е с прецизно пилотиране да бъдат отбелязвани голове. Всеки отбор може да включва до петима състезатели и треньор.

Същинската групова фаза започва на 7 октомври, а на 8 октомври са елиминациите и финалите.

Паралелно е предвидена и младежка Student Cup категория, в която отново се използват 20-сантиметрови дрон-топки, а срещите са с продължителност две минути.

Битка с дронове в София (ВИДЕО)


България
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