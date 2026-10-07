Кристиано Роналдо разказа подробно защо е напуснал лагера на Португалия и обвини Жезус в лъжа

Звездата на националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо разказа подробно защо е напуснал лагера на тима, като според него, селекционерът Жорже Жезуш е нарушил дадени обещания.

41-годишният футболист си тръгна от националния отбор на Португалия, след като треньорът реши да не го пуска в мача от Лигата на нациите срещу Норвегия, който се проведе на 27 септември. След това се появиха информации, че нападателят е взел решение повече да не играе за националния отбор.

„В края на мача просто исках всичко да приключи с победа и да остана сам. Не отидох да поздравя феновете. Това е грешка, за която отговорността е изцяло моя и която не трябваше да се случва. Извинявам се на португалците, които горещо ни подкрепяха, извинявам се на феновете и извинявам се на онези, които, без да са португалци, може би бяха дошли да ме видят и които, вероятно, съм разочаровал", започна Роналдо.

"48 часа по-късно проведохме разговор - аз, треньорът и Симао Коутиньо (спортен директор на Ал-Насър), тъй като именно той присъстваше на нашите разговори през август. Беше много откровен разговор. Разбрахме се, че има само един начин да се сложи край на тази ситуация - треньорът трябва да повтори в пресцентъра онова, което току-що ми каза насаме, в присъствието на Симао Коутиньо."

"Споразумението беше просто, треньорът ще започне пресконференцията с тази тема и ще се опита да затвори въпроса, разказвайки истината. Той трябваше да каже, че никога не съм молил да ме пускат поне за няколко минути, че именно треньорът, а не някой друг, ми е предложил план за този лагер и че е било грешка да ме изпраща да загрявам, ако в крайна сметка не е възнамерявал да ме пусне на терена. И че, ако подобно нещо се повтори, той повече няма да постъпи така", сподели Роналдо.

"Завършихме срещата с това, че треньорът ме помоли да го прегърна и обеща, че на пресконференцията ще каже същото, което току-що ми беше казал, и че след това въпросът ще бъде затворен. Не трябваше да играя в Дания, но трябваше да изляза на терена в мача на „Драгао“. Всичко това, както винаги, се случваше в присъствието на Симао Коутиньо."

"По молба на треньора, между него, Симао Коутиньо и Тиао Кравейро (съветник на Роналдо) се проведе видеоконференция, по време на която беше обобщено обсъжданото. Беше подготвен кратък документ, който аз лично проверих, и с мое знание той беше предаден на треньора, както той беше поискал. На всички е известно как протече пресконференцията: изказванията на нея нямаха нищо общо с нашата среща, неговото поведение изобщо не съответстваше на нашата среща. Чух изрази и агресивен тон, които, струва ми се, абсолютно не заслужавам. Това беше позиция в духа „искам, мога, решавам“, която той дори бегло не прояви в частните разговори предишния ден."

Моите тези, съгласувани с него, бяха следните:

Треньорът трябваше да каже: „Мисля, че е важно да изясним няколко момента, преди да говорим за мача с Дания, още повече че това е истината. Аз лично, без ничие участие, предложих на Кристиано план за този сезон в националния отбор. Това беше дълъг и много добър разговор. Знам колко много обича националния отбор, както и какво значение има в световния футбол. Още повече знам каква тежест и положително влияние оказва върху националния отбор вече 24 поредни години. Кристиано прие предложения от мен план.

Той нито веднъж не се усъмни в моите решения. Държа се образцово, всеотдайно и професионално. Мачът с Норвегия не влизаше в плана, който бях съставил за него. Обаче усетих, че той се е възстановил физически след първия мач, и му казах, че може би ще трябва да го пусна. Кристиано се съгласи.

Допуснах грешка, като изпратих играч от нивото на Пеле и Марадона да загрява, а след това не го пуснах на терена. Ако това се случваше днес, не бих постъпил така. В заключение: искам Кристиано да играе за националния отбор. Всъщност не просто го искам, аз много го искам. За щастие, той също вярва в мен. Вярваше ми в Ал-Насър и ми вярва сега. Що се отнася до това, че не поздрави феновете. Вече говорихме за това. Играч, който е изиграл над 230 мача за националния отбор, не се нуждае от моите уроци по любов към Португалия. Това беше момент на разочарование, който не пречертава нищо. Той е футболистът, който раздава най-много автографи, прави най-много снимки с феновете и проявява най-много внимание към тях. Нека не измисляме проблеми там, където ги няма. Когато сме недоволни от нещо, реагираме. Това е всичко.“

По този начин, в нито една от тези тези дори не се споменаваше, че треньорът трябва да ми се извини. Това беше вторият път, когато той наруши дадената ми дума.

Реших да напусна лагера, без да чакам нови неизпълнени обещания. За мен истината все още остава най-важното в отношенията между хората. Колкото и да ме боли, искам да ми казват истината.

Освен това, по време на разговора с президента на Португалската футболна федерация и треньора сутринта в деня на онази пресконференция, те със сигурност могат да го потвърдят - аз още веднъж казах, ако не искат да съм в националния отбор, нека просто ми го кажат. Достатъчно беше да бъдат откровени с мен. Аз щях да го приема и щях да обещая, че заедно ще подготвим нещо грандиозно, и никой нямаше да остане обиден.

Помня този разговор така, сякаш се е състоял днес. Те в един глас отговориха: не. Твоето място е в националния отбор.

За почти 25 години кариера никога не съм се намесвал в техническите или тактическите решения на треньорите и наставниците на националния отбор. Приемам това, което ми предлагат да правя, харесва ми или не. Уважавам решенията, но когато хората не спазват дадената дума, чувствам, че нямам място в този колектив“, заяви Роналдо.