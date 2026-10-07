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В Ливърпул на тръни заради ключов футболист преди дербито с Ман Сити

В Ливърпул на тръни заради ключов футболист преди дербито с Ман Сити

7 Октомври, 2026 09:00 543 0

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  • висша лига

Бранителят взе участие в предишните два мача — първите му за първия отбор на „петлите“, но бе оставен извън групата от Зинедин Зидан за успеха с 4:1 в понеделник

В Ливърпул на тръни заради ключов футболист преди дербито с Ман Сити - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Ливърпул очакват да разберат колко сериозна е контузията на Жереми Жаке, след като централният защитник остана извън състава на Франция за победата над Белгия в Лигата на нациите.

Бранителят взе участие в предишните два мача — първите му за първия отбор на „петлите“, но бе оставен извън групата от Зинедин Зидан за успеха с 4:1 в понеделник. В официално съобщение от Френската футболна федерация се посочва, че 21-годишният футболист има „разтежение на прасеца“, а на пресконференцията след двубоя Зидан потвърди, че Жаке е „леко контузен“.

Жаке е взел участие във всичките седем мача на Ливърпул от началото на сезона, като в шест от тях бе титуляр в централната двойка защитници до Върджил ван Дайк. Старши треньорът Андони Ираола разполага с алтернативи в лицето на преотстъпения от Барселона Роналд Араухо и Джо Гомес, но евентуалното отсъствие на Жаке за неделното домакинство на Манчестър Сити би било сериозен удар.

Проблемите за мърсисайдци не спират дотук, тъй като под въпрос са и нападателите Александър Исак и Коди Гакпо, чийто ангажименти съответно с националните отбори на Швеция и Нидерландия бяха прекратени преждевременно. Исак бе върнат у дома само след един мач поради лек проблем с бедрото, докато ситуацията с Гакпо буди повече безпокойство заради травма в глезена.

Евентуално тяхно отсъствие ще ограничи значително опциите на Ираола в предни позиции преди ключовия сблъсък със Сити, които излизат за първия си мач, откакто независима комисия ги призна за виновни в 114 от 115 финансови нарушения.


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