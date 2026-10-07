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Националките до 19 години със загуба от Грузия

Националките до 19 години със загуба от Грузия

7 Октомври, 2026 14:41 366 3

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Мачът бе от квалификациите за Европейското първенство

Националките до 19 години със загуба от Грузия - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:1 от Грузия в първия си мач от квалификациите за Европейското първенство.


Двубоят се игра в Aлбена, като през първото полувреме двата състава не успяха да си отбележат гол.


Единственото попадение в срещата падна в 57-ата минута, когато А. Бучукури реализира за домакините и даде преднина на Грузия.
Селекцията на Ангел Славов продължи да търси изравнителен гол, но до края на срещата резултатът остана непроменен и Грузия се поздрави с минимален успех.


Следващият мач на българския тим в квалификационната група B2 е на 10 октомври от 11:00 часа срещу Армения.


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