Националките до 19 години със загуба от Грузия

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:1 от Грузия в първия си мач от квалификациите за Европейското първенство.



Двубоят се игра в Aлбена, като през първото полувреме двата състава не успяха да си отбележат гол.



Единственото попадение в срещата падна в 57-ата минута, когато А. Бучукури реализира за домакините и даде преднина на Грузия.

Селекцията на Ангел Славов продължи да търси изравнителен гол, но до края на срещата резултатът остана непроменен и Грузия се поздрави с минимален успех.



Следващият мач на българския тим в квалификационната група B2 е на 10 октомври от 11:00 часа срещу Армения.