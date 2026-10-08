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Ивайло Иванов отпадна преди медалите на Световното по джудо

Ивайло Иванов отпадна преди медалите на Световното по джудо

8 Октомври, 2026 15:56 515 0

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  • неманя маждов

България остана без представител сред медалистите в категория до 90 кг.

Ивайло Иванов отпадна преди медалите на Световното по джудо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Ивайло Иванов не успя да стигне до битките за медалите в категория до 90 килограма на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.

32-годишният българин започна турнира по отличен начин и записа две последователни победи. В първия си двубой Иванов се справи с унгареца Питър Сафрани, като стигна до успеха след две оценки „вадзари“.

В следващия кръг представителят ни продължи напред след победа над египтянина Абдала Абделсамеа. Иванов спечели срещата с оценка „юко“ и си осигури място на осминафиналите.

Там обаче българският състезател се изправи срещу Неманя Маждов от Сърбия. Иванов не успя да намери отговор на действията на своя съперник и загуби двубоя с „ипон“, с което приключи участието си в надпреварата.

По този начин България остана без представител сред медалистите в категория до 90 кг. Въпреки ранното отпадане на Иванов, родното участие на шампионата в Баку продължава.

Последният български представител на Световното първенство ще бъде Борис Георгиев в категория до 100 килограма. Той ще започне надпреварата утре, като в първия кръг ще има за съперник бразилеца Джовани Ферейра.

България продължава да очаква първия си медал от Световно първенство по джудо за мъже и жени.


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