Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Палермо

Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира „Чалънджър 50“ в Палермо. На клей българинът загуби от четвъртия поставен представител на домакините Франческо Пасаро с 2:6, 1:6. Мачът продължи 68 минути и беше прекъснат за кратко след първия сет. Срещата завърши след полунощ българско време.

Милев стигна до полуфиналите след пет поредни победи, включително два успеха в квалификациите. Турнирът в Палермо беше с награден фонд от 56 700 евро.

За представянето си българският тенисист заработи 17 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 619-о място.

През следващата седмица Милев ще участва на турнир от сериите „Чалънджър“ в Катания, Италия.

Източници: bta.bg