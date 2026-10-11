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Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Палермо
  Тема: Български спортни успехи

Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Палермо

11 Октомври, 2026 08:58 496 0

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Българският тенисист загуби от четвъртия поставен Франческо Пасаро с 2:6, 1:6

Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира „Чалънджър 50“ в Палермо. На клей българинът загуби от четвъртия поставен представител на домакините Франческо Пасаро с 2:6, 1:6. Мачът продължи 68 минути и беше прекъснат за кратко след първия сет. Срещата завърши след полунощ българско време.

Милев стигна до полуфиналите след пет поредни победи, включително два успеха в квалификациите. Турнирът в Палермо беше с награден фонд от 56 700 евро.

За представянето си българският тенисист заработи 17 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 619-о място.

През следващата седмица Милев ще участва на турнир от сериите „Чалънджър“ в Катания, Италия.

Източници: bta.bg


Италия
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