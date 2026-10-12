Валентин Илиев обяви жалба срещу съдийството

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че клубът ще подаде официална жалба срещу съдийството след победата над ЦСКА 1948 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Главен съдия на двубоя беше Любослав Любомиров.

ЦСКА водеше с 2:0 на полувремето. Бруно Жордао откри резултата в 19-ата минута, а Йоанис Питас удвои преднината в 28-ата. По-рано попадение на Питас в 13-ата минута не беше зачетено заради засада, а в 34-ата минута ВАР отмени още един гол на гостите заради тънко положение на Стефано Сенси.

Илиев оспори решенията на съдийската бригада и заяви, че Сенси не е заслужавал първия си жълт картон, след което е бил отстранен с второ предупреждение. „За пореден път е в наш ущърб. Официална жалба ще има срещу съдийството“, каза спортният директор на ЦСКА.

Илиев похвали агресията на ЦСКА

Бившият защитник на „червените“ оцени положително начина, по който отборът е започнал мача. По думите му ЦСКА е играл по-агресивно през първото полувреме, докато след почивката играта се е накъсала и тимът не е успял да поддържа същото ниво на интензивност.

„Изключително съм доволен от агресивния начин на игра“, заяви Илиев. Той похвали и работата на старши треньора Маркус, както и отношението на футболистите по време на тренировъчния процес.

Монако и Георги Йомов

Спортният директор определи предстоящия мач с Монако като сериозно изпитание, но и като възможност за ЦСКА на европейската сцена. „Не мисля, че сме слаб отбор“, каза Илиев, като добави, че тимът може да извлече полза от двубои срещу съперници от такъв калибър.

Илиев коментира и Георги Йомов, за когото заяви, че вярва в качествата му. Решението кога футболистът ще попадне в първия състав ще бъде на старши треньора, независимо от позицията на Илиев като спортен директор.

Източници: focus-news.net