Новини
Спорт »
Бг футбол »
Валентин Илиев обяви жалба срещу съдийството
  Тема: Български спортни успехи

Валентин Илиев обяви жалба срещу съдийството

12 Октомври, 2026 05:22 1 289 2

  • цска-
  • валентин илиев-
  • цска 1948-
  • съдийство-
  • първа лига

Спортният директор на ЦСКА заяви, че според него отборът отново е бил ощетен. Той похвали играта на тима при победата над ЦСКА 1948

Валентин Илиев обяви жалба срещу съдийството - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че клубът ще подаде официална жалба срещу съдийството след победата над ЦСКА 1948 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Главен съдия на двубоя беше Любослав Любомиров.

ЦСКА водеше с 2:0 на полувремето. Бруно Жордао откри резултата в 19-ата минута, а Йоанис Питас удвои преднината в 28-ата. По-рано попадение на Питас в 13-ата минута не беше зачетено заради засада, а в 34-ата минута ВАР отмени още един гол на гостите заради тънко положение на Стефано Сенси.

Илиев оспори решенията на съдийската бригада и заяви, че Сенси не е заслужавал първия си жълт картон, след което е бил отстранен с второ предупреждение. „За пореден път е в наш ущърб. Официална жалба ще има срещу съдийството“, каза спортният директор на ЦСКА.

Илиев похвали агресията на ЦСКА

Бившият защитник на „червените“ оцени положително начина, по който отборът е започнал мача. По думите му ЦСКА е играл по-агресивно през първото полувреме, докато след почивката играта се е накъсала и тимът не е успял да поддържа същото ниво на интензивност.

„Изключително съм доволен от агресивния начин на игра“, заяви Илиев. Той похвали и работата на старши треньора Маркус, както и отношението на футболистите по време на тренировъчния процес.

Монако и Георги Йомов

Спортният директор определи предстоящия мач с Монако като сериозно изпитание, но и като възможност за ЦСКА на европейската сцена. „Не мисля, че сме слаб отбор“, каза Илиев, като добави, че тимът може да извлече полза от двубои срещу съперници от такъв калибър.

Илиев коментира и Георги Йомов, за когото заяви, че вярва в качествата му. Решението кога футболистът ще попадне в първия състав ще бъде на старши треньора, независимо от позицията на Илиев като спортен директор.

Източници: focus-news.net


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    След боксьорите и въобще тия, биткаджийските спортове, ритнитопковците са най-малоумните.

    05:54 12.10.2026

  • 2 Папаньо

    0 0 Отговор
    Тройчо Младенов номер две.Все съдията му е виновен.

    07:28 12.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове