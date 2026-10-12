Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо за Меси: „Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост"

Кристиано Роналдо за Меси: „Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост"

12 Октомври, 2026 17:15 516 1

  • кристиано роналдо-
  • лионел меси-
  • съперничество-
  • айртон сена-
  • ален прост-
  • формула 1-
  • макларън-
  • cnn

Взаимното предизвикване е вдигнало нивото и на двамата

Кристиано Роналдо за Меси: „Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо за пореден път коментира великото си съперничество с Лионел Меси, като направи любопитен паралел с една от най-епичните вражди в историята на моторните спортове.

Португалецът сравни отношенията си с аржентинеца с легендарното противопоставяне между пилотите от Формула 1 Айртон Сена и Ален Прост.

„Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост, и то винаги се основаваше на уважение извън терена. Постоянно се мотивирахме взаимно да се надхвърляме“, заяви Роналдо в интервю за CNN.

Сена и французинът Прост бяха съотборници в Макларън през сезоните 1988-1989 година и водиха ожесточена битка за световните титли. В кариерата си Прост спечели четири световни шампионата, а бразилецът Сена – три.

По думите на Роналдо именно това взаимно предизвикване е вдигнало нивото и на двамата с Меси в последните близо две десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Прав е! Всеки е различен и добър по неговият си начин! Всеки имаше своите най бляскави мигове и най тежки спадове! Но каквото и да се случваше, това че бяха двамата ги тласкаше да продължават да чупят рекордите! Отказвам да ги сравнявам! Само благодаря, че имах шанса да гледам това съперничество! В спорта си никой без достоен съперник!

    17:35 12.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове