Кристиано Роналдо за Меси: „Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост"

Кристиано Роналдо за пореден път коментира великото си съперничество с Лионел Меси, като направи любопитен паралел с една от най-епичните вражди в историята на моторните спортове.

Португалецът сравни отношенията си с аржентинеца с легендарното противопоставяне между пилотите от Формула 1 Айртон Сена и Ален Прост.

„Имахме здравословно съперничество, като Айртон Сена и Ален Прост, и то винаги се основаваше на уважение извън терена. Постоянно се мотивирахме взаимно да се надхвърляме“, заяви Роналдо в интервю за CNN.

Сена и французинът Прост бяха съотборници в Макларън през сезоните 1988-1989 година и водиха ожесточена битка за световните титли. В кариерата си Прост спечели четири световни шампионата, а бразилецът Сена – три.

По думите на Роналдо именно това взаимно предизвикване е вдигнало нивото и на двамата с Меси в последните близо две десетилетия.