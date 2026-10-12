Рейсинг Булс запазва Лоусън и Линдблад за 2027 г., Никола Цолов ще е резервен пилот

Очаква се в най-скоро време отборът от Формула 1 „Рейсинг Булс“ официално да потвърди, че Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще останат титулярни пилоти на тима и през сезон 2027, съобщава f1oversteer.

Въпреки че в борбата за място участваше и българската надежда Никола Цолов, спортният директор на Ред Бул Оливер Минцлаф е решил да заложи на приемствеността. С общ актив от 93 точки Лоусън и Линдблад извеждат тима към рекордното в историята му пето място при конструкторите. При това стечение на обстоятелствата българският претендент за титлата във Формула 2 ще поеме ролята на резервен състезател с оглед на потенциален дебют през 2028 г., като е възможно да трупа опит и в японската „Супер Формула“.

Анализаторът на Sky Sports Тед Кравиц и световният шампион за 2009 г. Дженсън Бътън също подкрепиха това решение, изтъквайки, че стабилността при пилотите е ключова за развитието на болида. Лоусън се утвърди като лидер извън топ отборите с 69 точки от 22 състезания, докато новобранецът Линдблад добави 38 пункта и впечатли с редовно присъствие в третата фаза на квалификациите.