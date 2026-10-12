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Рейсинг Булс запазва Лоусън и Линдблад за 2027 г., Никола Цолов ще е резервен пилот

Рейсинг Булс запазва Лоусън и Линдблад за 2027 г., Никола Цолов ще е резервен пилот

12 Октомври, 2026 17:55 2 414 3

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Възможно е българският пилот да трупа опит и в японската „Супер Формула“

Рейсинг Булс запазва Лоусън и Линдблад за 2027 г., Никола Цолов ще е резервен пилот - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Очаква се в най-скоро време отборът от Формула 1 „Рейсинг Булс“ официално да потвърди, че Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще останат титулярни пилоти на тима и през сезон 2027, съобщава f1oversteer.

Въпреки че в борбата за място участваше и българската надежда Никола Цолов, спортният директор на Ред Бул Оливер Минцлаф е решил да заложи на приемствеността. С общ актив от 93 точки Лоусън и Линдблад извеждат тима към рекордното в историята му пето място при конструкторите. При това стечение на обстоятелствата българският претендент за титлата във Формула 2 ще поеме ролята на резервен състезател с оглед на потенциален дебют през 2028 г., като е възможно да трупа опит и в японската „Супер Формула“.

Анализаторът на Sky Sports Тед Кравиц и световният шампион за 2009 г. Дженсън Бътън също подкрепиха това решение, изтъквайки, че стабилността при пилотите е ключова за развитието на болида. Лоусън се утвърди като лидер извън топ отборите с 69 точки от 22 състезания, докато новобранецът Линдблад добави 38 пункта и впечатли с редовно присъствие в третата фаза на квалификациите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    17 2 Отговор
    Дори да е резервен пилот пак е историческо постижение, но има опция ака един от двамата пилоти се издъни да го замести през 2028г! Аз се надявах да кара и през 2027 във F2 с нов подобрен болид и две нови писти.

    17:57 12.10.2026

  • 2 Исак

    7 1 Отговор
    Бразилският талант Рафаел Камара е на крачка от дебют във Формула 1, след като Хаас е постигнал споразумение с Ферари за привличането му през сезон 2027.

    18:26 12.10.2026

  • 3 Мдаа

    0 1 Отговор
    Малки са му цоловете на бай Никола Цолов, но пък става за реклама на кучешки храни.

    19:58 12.10.2026

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