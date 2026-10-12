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Тодор Неделев с трогателно обръщение към убития президент на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

Тодор Неделев с трогателно обръщение към убития президент на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

12 Октомври, 2026 18:38 606 1

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"Тази вечер ще остане завинаги в сърцето ми", сподели футболистът

Тодор Неделев с трогателно обръщение към убития президент на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът и плеймейкър на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев публикува емоционално съобщение в социалните мрежи, посветено на трагично загиналия президент на клуба Илиян Филипов.

Опитният футболист, който в момента се възстановява от тежка контузия, изрази дълбоката си благодарност за подкрепата и съветите, които е получавал от клубния бос. Неделев подчерта, че вечерта от двубоя със Славия ще остане завинаги в сърцето му, и бе категоричен, че той и отборът ще изпълнят завета на Филипов, запазвайки стабилността и целостта на пловдивския клуб.

"Тази вечер ще остане завинаги в сърцето ми. Изпълнихме мечтата ти, да видиш този стадион пълен, но не трябваше поводът да бъде такъв… Заслужаваш любовта и признателността на хората за всичко, което направи. Помня всичко, което си ми казал и всичко за което се борехме. Ще изпълним завета ти и няма да позволим на никой да вреди на нашия клуб! За теб, за нас, за всички, които обичат Ботев Пловдив! Благодарим на нашата велика публика за емоцията! Ботев е бил, ще бъде и ще пребъде!", сподели Неделев.


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  • 1 рамбо

    4 1 Отговор
    И какъв е смисълът от подобни съчинения, вероятно написани с чат джи пи ти? Човекът го няма, за да прочете написаното за него, така че....

    18:43 12.10.2026

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