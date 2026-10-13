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Легенда на Галатасарай посочи скритите аргументи на тима срещу Барселона

Легенда на Галатасарай посочи скритите аргументи на тима срещу Барселона

13 Октомври, 2026 15:00 472 0

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  • футбол-
  • барселона-
  • шампионска лига

65-годишният Кесер смята, че настоящият състав на гранда от Истанбул притежава качества, липсвали на предишни формации и разполага с оръжията да се противопостави на водения от Ханзи Флик тим на Барселона

Легенда на Галатасарай посочи скритите аргументи на тима срещу Барселона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Галатасарай Ердал Кесер съчета уважение с увереност, анализирайки шансовете на турския тим при домакинството срещу Барселона тази вечер в Шампионската лига. 65-годишният Кесер смята, че настоящият състав на гранда от Истанбул притежава качества, липсвали на предишни формации и разполага с оръжията да се противопостави на водения от Ханзи Флик тим на Барселона.

„Виктор Осимен е ключов. Ако е физически здрав и може да играе, това ще бъде в полза на отбора. Той сам може да промени хода на мача“, коментира Кесер, цитиран от испанския вестник AS. „Никога преди не сме имали играч като него. Сега Галатасарай разполага с нападател от световна класа, способен да накаже всяка защита, дори тази на Барселона“, добави турският специалист, който спомена и Илкай Гюндоган: „Той внася баланс, интелигентност и високо качество в халфовата линия.“

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал, за когото вече се говори много и в турската преса, предизвиква нескрито възхищение у Ердар Кесер. „Няма място за спор относно Ямал. Той е следващият Меси. Няма друг играч с такъв талант като неговия“, заяви Кесер, а по повод бившия футболист на германския Борусия Дортмунд и настоящ на Барселона - Карим Адейеми, той каза: „Там не го разбраха и не оползотвориха скрития му потенциал - способността му да прави пробиви зад гърба на защитата. Той е играч от висока класа и в момента е един от най-важните футболисти на Барселона. Това показва как една система може да промени нивото на играча. Сега той се намира в пика на възможностите си.“


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