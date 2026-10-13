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Радослав Гидженов дебютира в Лига Европа, Георги Кабаков свири на Байерн

Радослав Гидженов дебютира в Лига Европа, Георги Кабаков свири на Байерн

13 Октомври, 2026 17:23 474 0

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Високо признание за българската бригада

Радослав Гидженов дебютира в Лига Европа, Георги Кабаков свири на Байерн - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Родното футболно съдийство отчита изключително силна седмица на европейската сцена. Пловдивският арбитър Радослав Гидженов получи престижен наряд от УЕФА за двубоя от втория кръг в основната фаза на Лига Европа между нидерландския гранд АЗ Алкмаар и шампиона на Израел Апоел (Беер Шева).

Сблъсъкът ще се изиграе този четвъртък (15 октомври) от 19:45 ч. българско време на стадиона в Алкмаар.

Дебют в същинската фаза и силен сезон за Гидженов

Предстоящата среща в Нидерландия маркира официалния дебют на Гидженов в групите/основната фаза на втори по сила европейски клубен турнир. Това ще бъде негов четвърти международен ангажимент от началото на настоящата кампания. До момента той ръководи сблъсъците:

  • Лига на нациите: Латвия – Черна гора

  • Шампионска лига (квалификации): Динамо (Загреб) – Тун (Швейцария)

  • Лига на конференциите (квалификации): Ларн (Северна Ирландия) – Линкълн (Гибралтар)

Изцяло български екип на терена и респектиращ наблюдател

В Алкмаар Гидженов ще разчита на изпитан роден екип край тъчлиниите, докато контролът над видеосистемата за повторения (VAR) е поверен на международен арбитраж:

  • Асистент-съдии: Мирослав Максимов и Петър Митрев

  • Четвърти съдия: Никола Попов

  • Главен VAR съдия: Лукас Фендрих (Швейцария)

  • Асистент VAR: Томаш Квятковски (Полша)

Изключително високо признание за българската бригада е и назначеният съдийски наблюдател от УЕФА – легендарният бивш германски рефер Кнут Кирхер, който ще оценява представянето им. Делегат на мача ще бъде унгарецът Ищван Хусар.

Търсене на първи триумф в турнира

И двата съперника влизат в мача под напрежение и с задължителна търсена победа, след като не стартираха по най-добрия начин европейската си кампания:

  • АЗ Алкмаар инкасира минимална загуба с 0:1 при гостуването си на английския Съндърланд в първия кръг.

  • Апоел (Беер Шева) стартира с реми 0:0 като домакин срещу хърватския първенец Динамо (Загреб).

Георги Кабаков извежда Байерн Мюнхен

Масираното българско присъствие в Европа се допълва от най-добрия ни рефер Георги Кабаков, на когото е поверен топ мач в Шампионската лига. Още тази вечер (13 октомври) той ще бъде главен рефер на двубоя между норвежкия сензационен тим Викинг (Ставангер) и германския гигант Байерн (Мюнхен).


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