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Девойките до 19 години със загуба от Република Ирландия в последния квалификационен мач за Европейското първенство

Девойките до 19 години със загуба от Република Ирландия в последния квалификационен мач за Европейското първенство

13 Октомври, 2026 18:34 639 3

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Националките на България отстъпиха с 0:2

Девойките до 19 години със загуба от Република Ирландия в последния квалификационен мач за Европейското първенство - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:2 от Република Ирландия в последния си мач от квалификациите за Европейското първенство.

След равностойно първо полувреме, завършило без голове, ирландският тим поведе в 47-ата минута и удвои преднината на своя отбор в 68-ата минута, оформяйки крайния резултат.

Така селекцията на Ангел Славов завърши участието си в квалификационната група B2, в която съперници на България бяха още Грузия и Армения.


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