Девойките до 19 години със загуба от Република Ирландия в последния квалификационен мач за Европейското първенство

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:2 от Република Ирландия в последния си мач от квалификациите за Европейското първенство.
След равностойно първо полувреме, завършило без голове, ирландският тим поведе в 47-ата минута и удвои преднината на своя отбор в 68-ата минута, оформяйки крайния резултат.
Така селекцията на Ангел Славов завърши участието си в квалификационната група B2, в която съперници на България бяха още Грузия и Армения.
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18:46 13.10.2026
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19:12 13.10.2026
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19:15 13.10.2026