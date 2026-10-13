Девойките до 19 години със загуба от Република Ирландия в последния квалификационен мач за Европейското първенство

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:2 от Република Ирландия в последния си мач от квалификациите за Европейското първенство.

След равностойно първо полувреме, завършило без голове, ирландският тим поведе в 47-ата минута и удвои преднината на своя отбор в 68-ата минута, оформяйки крайния резултат.

Така селекцията на Ангел Славов завърши участието си в квалификационната група B2, в която съперници на България бяха още Грузия и Армения.