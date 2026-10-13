Нов финансов скандал във ФИФА: Разкриха необявени $1,72 милиона за Джани Инфантино

Световната футболна централа (ФИФА) попадна в центъра на нов сериозен казус, свързан с финансовата си прозрачност. Според официални документи на американската данъчна служба (IRS) и ФИФА, с които разполага ESPN, президентът на организацията Джани Инфантино е получил необявено досега допълнително възнаграждение в размер на 1,72 милиона долара.

Доклад, публикуван във вторник, алармира, че липсата на публична информация за този трансфер представлява потенциално пряко нарушение на устава на световната футболна централа.

Откъде са преведени парите?

Данните сочат, че плащането е извършено през 2024 г. от FWC2026 – базираното в САЩ официално дружество, създадено от ФИФА за цялостното управление и провеждане на Световното първенство през 2026 г. в Северна Америка.

Сумата от 1,72 милиона долара е изплатена над стандартното възнаграждение и бонуси на Инфантино от ФИФА за 2024 г., които възлизат на около 4,9 милиона долара. Ключовият проблем е, че този допълнителен приход изобщо не фигурира в официалния годишен финансовен отчет на ФИФА за същата година.

В устава на международната централа е ясно записано:

„Индивидуалното възнаграждение на президента на ФИФА, членовете на Съвета и генералния секретар на ФИФА се оповестява публично.“

ФИФА категорично отрича нарушения

В официално изявление пред ESPN говорител на ФИФА заяви, че организацията отхвърля всички обвинения и категорично отрича да е нарушила собствения си правилник:

„ФИФА не изплаща втора заплата на президента и спазва стриктно всички изисквания за отчитане на възнагражденията. Годишната заплата на президента, както и останалите договорни обезщетения, се решават от независимия подкомитет по възнагражденията“, подчертават от централата.

От ФИФА допълват още, че счетоводните им отчети преминават през независим одит и че всички декларации са съобразени с данъчните закони в Швейцария, САЩ и останалите приложими юрисдикции.

„Централата е напълно фокусирана върху предстоящото заседание на Съвета на ФИФА в четвъртък и с нетърпение очаква дискусиите за бъдещото развитие на футболната игра след най-успешното Световно първенство в историята“, се казва в заключение.

Пореден казус около Инфантино

Разкритията са поредният трус около 56-годишния швейцарец, който ръководи световния футбол от 2016 г. Насам. По-рано тази година той попадна под вълна от критики и поради оттегления проект за продажба на 20-процентов дял от правата за Световното първенство на частни инвестиционни фондове.