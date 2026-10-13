Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Обраха Гулачи пред семейството му: Вратарят на Виляреал пропуска мача с Наполи

Обраха Гулачи пред семейството му: Вратарят на Виляреал пропуска мача с Наполи

13 Октомври, 2026 22:11 639 2

  • петер гулачи-
  • виляреал-
  • наполи-
  • шампионска лига-
  • въоръжен обир-
  • футбол-
  • испания

Унгарският национал е станал жертва на въоръжен грабеж в собствения си дом

Обраха Гулачи пред семейството му: Вратарят на Виляреал пропуска мача с Наполи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стражът на испанския Виляреал Петер Гулачи отпада от състава за предстоящия сблъсък срещу Наполи в Шампионската лига след шокиращ инцидент. Унгарският национал е станал жертва на въоръжен грабеж в собствения си дом, докато вътре е било и цялото му семейство.

Престъплението е извършено рано тази сутрин. Нападателите са нахлули в къщата, докато опитният вратар е бил със съпругата си и двете им малки деца. За щастие, благодарение на бързата реакция и липсата на физическа ескалация, никой от семейството не е пострадал физически, малко след преживения тежък стрес.

Поради преживения ужас и необходимостта да остане със близките си, спортно-техническият щаб на „жълтата подводница“ е взел решение да освободи Гулачи от ангажиментите му за евромача с Наполи.

34-годишният вратар, който си изгради статут на истинска легенда в германския РБ Лайпциг, премина във Виляреал през изминалия летен трансферен прозорец.

За съжаление, това далеч не е първият случай, в който футболист на Виляреал става жертва на организирани престъпни групи в региона. През последните години редица състезатели на клуба от валенсианската област претърпяха подобни обири в домовете си, което за пореден път повдига въпроса за сигурността на професионалните спортисти в Испания.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Пълно е с пре стъпници. Но също не е нормално ритнитопковци да получават стотици хиляди и до милион на седмица, а бачч каторите, които гледат футбол, да са с по 1500 - 2000 евро на месец. Затуй ще им се случват случки. Съвсем несъразмерно им нараснаха и трансферните суми и заплатите, а навалицата, която ги гледа, обеднява.

    22:29 13.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове