Обраха Гулачи пред семейството му: Вратарят на Виляреал пропуска мача с Наполи

Стражът на испанския Виляреал Петер Гулачи отпада от състава за предстоящия сблъсък срещу Наполи в Шампионската лига след шокиращ инцидент. Унгарският национал е станал жертва на въоръжен грабеж в собствения си дом, докато вътре е било и цялото му семейство.

Престъплението е извършено рано тази сутрин. Нападателите са нахлули в къщата, докато опитният вратар е бил със съпругата си и двете им малки деца. За щастие, благодарение на бързата реакция и липсата на физическа ескалация, никой от семейството не е пострадал физически, малко след преживения тежък стрес.

Поради преживения ужас и необходимостта да остане със близките си, спортно-техническият щаб на „жълтата подводница“ е взел решение да освободи Гулачи от ангажиментите му за евромача с Наполи.

34-годишният вратар, който си изгради статут на истинска легенда в германския РБ Лайпциг, премина във Виляреал през изминалия летен трансферен прозорец.

За съжаление, това далеч не е първият случай, в който футболист на Виляреал става жертва на организирани престъпни групи в региона. През последните години редица състезатели на клуба от валенсианската област претърпяха подобни обири в домовете си, което за пореден път повдига въпроса за сигурността на професионалните спортисти в Испания.