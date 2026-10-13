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Шоу за седем минути на „Емирейтс“: Арсенал прегази Лил и продължава без грешка в Шампионската лига

Шоу за седем минути на „Емирейтс“: Арсенал прегази Лил и продължава без грешка в Шампионската лига

13 Октомври, 2026 23:52 459 0

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  • футбол

Шеметен ураган през второто полувреме

Шоу за седем минути на „Емирейтс“: Арсенал прегази Лил и продължава без грешка в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският вицешампион Арсенал постигна втора поредна убедителна победа в основната фаза на Шампионската лига, след като се наложи с категоричното 3:0 над френския Лил пред собствена публика на стадион „Емирейтс“ в Лондон.

Възпитаниците на Микел Артета пречупиха съпротивата на своя съперник с мощна експлозия през второто полувреме, отбелязвайки и трите си попадения в рамките на едва седем минути.

След сравнително равностойна първа част, натискът на „топчиите“ даде резултат в 64-ата минута, когато Юриен Тимбер откри резултата след добре организирана атака. Само три минути по-късно – в 67-ата минута, Еберечи Езе удвои преднината на домакините и окончателно прекърши амбициите на френския тим.

Точка на спора постави звездата на тима Букайо Сака, който в 71-ата минута оформи крайното 3:0.

С този триумф Арсенал продължава перфектния си старт в най-престижния европейски клубен турнир и се намира на върха с пълен актив от 6 точки. За разлика от тях, отборът на Лил остава на дъното без спечелена точка, след като в откриващия си мач отстъпи пред испанския Бетис.


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