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Масимилиано Алегри след загубата от Виляреал: Липсва ни баланс, в Шампионската лига всяка грешка се наказва

Масимилиано Алегри след загубата от Виляреал: Липсва ни баланс, в Шампионската лига всяка грешка се наказва

14 Октомври, 2026 07:09 619 0

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Мачът започна обещаващо за гостите, но „жълтата подводница“ бързо пое контрола върху събитията

Масимилиано Алегри след загубата от Виляреал: Липсва ни баланс, в Шампионската лига всяка грешка се наказва - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри не спести критиките си към представянето на своя отбор след загубата с 1:3 при гостуването на Виляреал в Шампионската лига. Италианският специалист призна, че на партенопеите все още им липсва оптимален баланс на терена и че съставът му не е показал достатъчно аргументи, за да си тръгне с положителен резултат от Испания.

Мачът започна обещаващо за гостите, но „жълтата подводница“ бързо пое контрола върху събитията и осъществи пълен обрат.

След двубоя Алегри подчерта, че нивото и изискванията в най-престижния клубен турнир не прощават колебания. Опитният наставник защити Матео Политано за допуснатата индивидуална неточност при откриващото попадение за домакините, но изрази сериозно разочарование от последвалия спад в играта на отбора си.

„Грешки винаги могат да се случат, но силен тим като Наполи трябва да запази спокойствие и да продължи да играе своя футбол. Нужно е да открием нужния баланс, за да подхождаме по съвсем различен начин към подобни мачове“, заяви Алегри.

Треньорът на италианския шампион бе категоричен, че подобрението на отбора минава през много по-стабилна игра в дефанзивен план и ограничаване на опасностите пред собствената врата:

„В двубои от такъв калибър всяка неточност се забелязва много по-ясно. За да израснем, трябва да допускаме значително по-малко удари към нашата врата и задължително да повишим нивото си при играта с топка.“


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