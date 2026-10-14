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Никола Йокич с ясна рецепта за титлата: Здравето е ключ номер едно за Денвър Нъгетс

Никола Йокич с ясна рецепта за титлата: Здравето е ключ номер едно за Денвър Нъгетс

14 Октомври, 2026 09:17 463 0

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Трикратният носител на отличието за Най-полезен играч (MVP) определя контузиите като основния препъникамък, спрял отбора по пътя към нов триумф

Никола Йокич с ясна рецепта за титлата: Здравето е ключ номер едно за Денвър Нъгетс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич заяви категорично, че пълноценното физическо състояние на състезателите ще бъде от ключово значение в битката на тима за шампионския пръстен в НБА през предстоящата кампания.

Трикратният носител на отличието за Най-полезен играч (MVP) определя контузиите като основния препъникамък, спрял отбора по пътя към нов триумф на върха в най-силното баскетболно първенство на планетата.

В интервю пред медията Complex Sports, сръбският център не спести истината за физическите проблеми, които съпътстват клуба през изминалите години:

„Преди всичко, категорично трябва да останем здрави. Това ще бъде ключ номер едно за нас. Провалихме се на този изпит през последните няколко години, мисля в два или три поредни сезона. Изглежда, че не бяхме здрави, точно когато имахме най-голяма нужда от това. Така че смятам, че здравето е приоритет номер едно“, сподели Йокич.

През изминалата кампания самият той бе извън терените за 16 последователни срещи поради хиперекстензия на коляното – необичайно дълно отсъствие за физически издръжливия лидер на колорадци.

Липсата на ключови фигури като Аарън Гордън и Пейтън Уотсън заради контузии си каза думата в най-важната фаза от шампионата. Обезкървеният състав на Нъгетс бе елиминиран още в първия кръг на елиминациите от тима на Минесота Тимбъруулвс.

С оглед на приближаващия сезон 2026/2027, Йокич и колегите му влизат с амбицията за ново силно представяне и трофей, стига медицинският щаб и късметът да бъдат на тяхна страна.


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