Локомотив Пловдив харчи по 235 000 евро месечно, феновете и кметът скочиха да спасяват „смърфовете“

Месечната издръжка на Локомотив (Пловдив) възлиза на точно 235 000 евро, съобщава „Тема Спорт“. Тази сума е необходима за покриване на всички оперативни разходи както на представителния отбор, така и на детско-юношеската школа. Така общият годишен бюджет на пловдивския гигант достига близо 3 милиона евро.

Именно тази сума е поискал настоящият собственик Христо Крушарски да бъде внесена в клубната каса като гаранция, за да прехвърли официално контролния пакет акции. В началото на октомври той обяви оттеглянето си от оперативното управление, заявявайки, че занапред ще осигурява едва по 10 000 евро месечно, а основният му фокус и инвестиции се пренасочват към втородивизионния Рилски спортист (Самоков).

Към момента акциите на „черно-белите“ продължават да се водят на името на Крушарски, а нов официален собственик все още няма. Според информацията на „Тема Спорт“ потенциален интерес към придобиването на клуба проявяват двама инвеститори, но техните конкретни намерения и финансови рамки към момента остават неизяснени.

Ташо Ташев, член на Съвета на директорите на Локомотив, потвърди, че регулярното финансиране от страна на Крушарски е напълно спряно. Според него клубът е принуден сам да намира средства за оцеляването си, докато на хоризонта не се появи нов купувач.

В опит да се овладее острата ликвидна криза, в понеделник ръководството на Локомотив откри две специални дарителски сметки – една за първия отбор и една за детско-юношеската школа.

Реакцията на „черно-бялата“ общност бе светкавична – само за първите 24 часа привържениците събраха близо 12 000 евро в подкрепа на любимия си клуб. Според публикуваните данни сред първите дарители се е включил и кметът на Пловдив Костадин Димитров, който е личен пример, подпомагайки каузата със сумата от 2000 евро.