Локомотив Пловдив харчи по 235 000 евро месечно, феновете и кметът скочиха да спасяват „смърфовете“

Месечната издръжка на Локомотив (Пловдив) възлиза на точно 235 000 евро, съобщава „Тема Спорт“. Тази сума е необходима за покриване на всички оперативни разходи както на представителния отбор, така и на детско-юношеската школа. Така общият годишен бюджет на пловдивския гигант достига близо 3 милиона евро.
Именно тази сума е поискал настоящият собственик Христо Крушарски да бъде внесена в клубната каса като гаранция, за да прехвърли официално контролния пакет акции. В началото на октомври той обяви оттеглянето си от оперативното управление, заявявайки, че занапред ще осигурява едва по 10 000 евро месечно, а основният му фокус и инвестиции се пренасочват към втородивизионния Рилски спортист (Самоков).
Към момента акциите на „черно-белите“ продължават да се водят на името на Крушарски, а нов официален собственик все още няма. Според информацията на „Тема Спорт“ потенциален интерес към придобиването на клуба проявяват двама инвеститори, но техните конкретни намерения и финансови рамки към момента остават неизяснени.
Ташо Ташев, член на Съвета на директорите на Локомотив, потвърди, че регулярното финансиране от страна на Крушарски е напълно спряно. Според него клубът е принуден сам да намира средства за оцеляването си, докато на хоризонта не се появи нов купувач.
В опит да се овладее острата ликвидна криза, в понеделник ръководството на Локомотив откри две специални дарителски сметки – една за първия отбор и една за детско-юношеската школа.
Реакцията на „черно-бялата“ общност бе светкавична – само за първите 24 часа привържениците събраха близо 12 000 евро в подкрепа на любимия си клуб. Според публикуваните данни сред първите дарители се е включил и кметът на Пловдив Костадин Димитров, който е личен пример, подпомагайки каузата със сумата от 2000 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роналдиньов
12:23 14.10.2026
2 Хорейшио
12:31 14.10.2026
3 Майна
12:34 14.10.2026
4 ясно е
13:22 14.10.2026
5 офффф
13:23 14.10.2026
6 защо изгониха Крушарски
13:24 14.10.2026