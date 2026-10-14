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Локомотив Пловдив харчи по 235 000 евро месечно, феновете и кметът скочиха да спасяват „смърфовете“

Локомотив Пловдив харчи по 235 000 евро месечно, феновете и кметът скочиха да спасяват „смърфовете“

14 Октомври, 2026 12:00 772 6

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  • бюджет-
  • костадин димитров-
  • пловдивски футбол

Към момента акциите на „черно-белите“ продължават да се водят на името на Крушарски, а нов официален собственик все още няма

Локомотив Пловдив харчи по 235 000 евро месечно, феновете и кметът скочиха да спасяват „смърфовете“ - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Месечната издръжка на Локомотив (Пловдив) възлиза на точно 235 000 евро, съобщава „Тема Спорт“. Тази сума е необходима за покриване на всички оперативни разходи както на представителния отбор, така и на детско-юношеската школа. Така общият годишен бюджет на пловдивския гигант достига близо 3 милиона евро.

Именно тази сума е поискал настоящият собственик Христо Крушарски да бъде внесена в клубната каса като гаранция, за да прехвърли официално контролния пакет акции. В началото на октомври той обяви оттеглянето си от оперативното управление, заявявайки, че занапред ще осигурява едва по 10 000 евро месечно, а основният му фокус и инвестиции се пренасочват към втородивизионния Рилски спортист (Самоков).

Към момента акциите на „черно-белите“ продължават да се водят на името на Крушарски, а нов официален собственик все още няма. Според информацията на „Тема Спорт“ потенциален интерес към придобиването на клуба проявяват двама инвеститори, но техните конкретни намерения и финансови рамки към момента остават неизяснени.

Ташо Ташев, член на Съвета на директорите на Локомотив, потвърди, че регулярното финансиране от страна на Крушарски е напълно спряно. Според него клубът е принуден сам да намира средства за оцеляването си, докато на хоризонта не се появи нов купувач.

В опит да се овладее острата ликвидна криза, в понеделник ръководството на Локомотив откри две специални дарителски сметки – една за първия отбор и една за детско-юношеската школа.

Реакцията на „черно-бялата“ общност бе светкавична – само за първите 24 часа привържениците събраха близо 12 000 евро в подкрепа на любимия си клуб. Според публикуваните данни сред първите дарители се е включил и кметът на Пловдив Костадин Димитров, който е личен пример, подпомагайки каузата със сумата от 2000 евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роналдиньов

    10 0 Отговор
    Така ще е с всички български елитни клубове докато не започнат да дават шанс на децата от школите да играят и купуват само чужденци с мега заплати вместо да изграждат и продават талантливи футболисти.

    12:23 14.10.2026

  • 2 Хорейшио

    5 0 Отговор
    айде закривайте го! Махнаха Крушарски - ура, голяма радост , но мераклии да дават пари няма! Сега кмета щял да ги спасява?! Защо? За да похарчи пари на данъкоплатците ли? Как това изобщо е законно, това е частен клуб. Аз ако направя една частна фирма, ще тръгне ли е мен кмета да ме спасява и да ми налива общински пари?

    12:31 14.10.2026

  • 3 Майна

    5 0 Отговор
    Има само един въпрос: кой ще изпадне първи - Локото или Ботев

    12:34 14.10.2026

  • 4 ясно е

    3 1 Отговор
    Шльокото изпада

    13:22 14.10.2026

  • 5 офффф

    5 0 Отговор
    тези не са в час, как ще се събират от фенове всеки месец по половин милион лева

    13:23 14.10.2026

  • 6 защо изгониха Крушарски

    5 1 Отговор
    Няма кой биснесмен да дойде, да си дава парите и да го плюят!!!!!!!! Неблагодарни фенове!

    13:24 14.10.2026

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