Оливер Бауман не се предава за Бундестима: Мечтата за Германия под ръководството на Юрген Клоп остава жива

Опитният страж на Хофенхайм Оливер Бауман отказа да затвори страницата „национален отбор“ и категорично заяви, че все още вярва във възможността да облече отново екипа на Германия. 36-годишният вратар даде ясно да се разбере, че няма намерение да се оттегля от футбола или да се отказва от международната си кариера.

„Става въпрос за възрастта и за промените. Въпреки това той (селекционерът Юрген Клоп) не е затворил вратата. Затова няма да се отказвам“, каза Бауман пред телевизия RTL в навечерието на двубоя от Лига Европа срещу турския Бешикташ.

Бауман визира личен разговор с новия селекционер Юрген Клоп, който пое кормилото на четирикратните световни шампиони след разочароващото представяне на Бундестима на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада изминалото лято.

Въпреки че не попадна в разширения списък от 44 футболисти, повикани от Клоп за последните сблъсъци в турнира Лига на нациите, стражът на Хофенхайм продължава да работи с амбиция на клубно ниво:

„Опитвам се да се представям добре и да играя на ниво, което да ме прави подходящ за националния отбор. Чувствам се достатъчно във форма, за да помогна на представителния тим. След това, разбира се, ще оставя решението на треньора.“

Бауман бе основен титуляр за Бундестима по време на световните квалификации, но бившият селекционер Юлиан Нагелсман реши в последния момент да убеди ветерана Мануел Нойер да прекрати международното си пенсиониране и да застане под рамката на Мондиала.

Въпреки решението, коствало му участие на световните финали, Бауман запазва добри отношения с Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на тима:

„Нямам абсолютно никакъв проблем с Юлиан. Разбираме се много добре. Дори разговаряхме след Световното първенство – всичко беше наред. Разбира се, заболя ме от решението и ме ядоса. А и не го разбрах. Той знае всичко това, обсъждали сме въпроса съвсем ясно“, разкри 36-годишният вратар.