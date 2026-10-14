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Боримиров: Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа

Боримиров: Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа

14 Октомври, 2026 16:45 484 5

  • левски-
  • нек ниймеген-
  • лига европа-
  • футболен отбор

Откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач

Боримиров: Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски замина за Нидерландия, където ще се изправи срещи НЕК Ниймеген във втория си мач от Лига Европа.

Настроението в лагера на „сините“ е приповдигнато, а изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров изрази надежда, че тимът ще успее да запише първи точки в надпреварата и дори да победи НЕК.

„Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи. Откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ мач. Аз мисля, че ние имаме много добър колектив и благодарение на този колектив идват и резултатите. Надявам се в международните мачове също това да го покажем, защото сме го показвали и миналата година, когато играехме в евротурнирите“, каза Боримиров на летище „Васил Левски“.

„Очаквам да стане един хубав двубой между двата отбора и нека който заслужава най-много, той да победи. Надявам се да бъдем краен победител, ако дадем максимума от себе си“, допълни Боримиров.

Попитан дали тимът повече се наслаждава на мачовете в Европа като бонус за израстването си или пък се бори за победа във всяка среща, Боримиров каза: Така е, феновете искат винаги победа, защото това им носи радост. Но също така придава и допълнително самочувствие на футболистите. Така че трябва да трупаме опит в тези международни мачове и същевременно, когато побеждаваш, идва и самочувствието“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорд Минчев

    7 0 Отговор
    Така е било и така ще си остане - трамвайните релси требе да се прескачат.

    16:52 14.10.2026

  • 2 Има шанс

    7 1 Отговор
    Пак ви се падна възможно най слабия съперник,но не хвъркайте предварително.Знаете за какво говоря.

    17:00 14.10.2026

  • 3 Лафчис2016

    8 0 Отговор
    Колко мъдар коментар.
    Тоа и Гонзя да не би да са завършили едно и също училище ?

    17:05 14.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Първо си върнете дълговете към държавата и тогава се прави на умен

    17:26 14.10.2026

  • 5 Айляк

    0 0 Отговор
    Вярно дума Боримиров.
    УеWСки дори и в Антверпен да отиде, играе за победа.
    Вива Рафаел Куаранта.

    17:35 14.10.2026

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