Боримиров: Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа

Отборът на Левски замина за Нидерландия, където ще се изправи срещи НЕК Ниймеген във втория си мач от Лига Европа.

Настроението в лагера на „сините“ е приповдигнато, а изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров изрази надежда, че тимът ще успее да запише първи точки в надпреварата и дори да победи НЕК.

„Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи. Откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ мач. Аз мисля, че ние имаме много добър колектив и благодарение на този колектив идват и резултатите. Надявам се в международните мачове също това да го покажем, защото сме го показвали и миналата година, когато играехме в евротурнирите“, каза Боримиров на летище „Васил Левски“.

„Очаквам да стане един хубав двубой между двата отбора и нека който заслужава най-много, той да победи. Надявам се да бъдем краен победител, ако дадем максимума от себе си“, допълни Боримиров.

Попитан дали тимът повече се наслаждава на мачовете в Европа като бонус за израстването си или пък се бори за победа във всяка среща, Боримиров каза: Така е, феновете искат винаги победа, защото това им носи радост. Но също така придава и допълнително самочувствие на футболистите. Така че трябва да трупаме опит в тези международни мачове и същевременно, когато побеждаваш, идва и самочувствието“.