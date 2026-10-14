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Треньорът на Байерн Мюнхен даде своето мнение за червения картон на Олисе

Треньорът на Байерн Мюнхен даде своето мнение за червения картон на Олисе

14 Октомври, 2026 19:00 840 1

  • байерн мюнхен-
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  • викинг

Казах на Майкъл, че номер 10 е по-умен от него

Треньорът на Байерн Мюнхен даде своето мнение за червения картон на Олисе - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани коментира изгонването на крилото Майкъл Олисе при равенството 3:3 с Викинг във втория кръг на Шампионската лига.

В 74-ата минута френския национал, който вече беше получил жълт картон от съдията Георги Кабаков, хвърли топката в лицето на капитана на Викинг Златко Трипич, след като го провокира, печелейки му втори жълт картон.

„Червеният картон, разбира се, е невероятно глупав. Не бива да е така. Казах на Майкъл, че номер 10 е по-умен от него. Виждам в очите му, че съжалява за действията си. Надявам се това да ни бъде урок и да станем по-силни“, цитира Билд думите на Компани.

Олисе ще пропусне мача от третия кръг на Шампионската лига срещу Арсенал на 21 октомври.


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