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Треньорът на НЕК Ниймеген респектиран от Левски

Треньорът на НЕК Ниймеген респектиран от Левски

14 Октомври, 2026 19:15 538 1

  • нек ниймеген-
  • дик шрьодер-
  • футбол-
  • лига европа-
  • левски

„Левски има силен и зрял отбор с няколко южноамерикански футболисти, които се справят изключително добре с топката

Треньорът на НЕК Ниймеген респектиран от Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер говори преди домакинството на Левски от Лига Европа. Той се изказа много ласкаво за "сините".

„Левски има силен и зрял отбор с няколко южноамерикански футболисти, които се справят изключително добре с топката. Ще бъде много трудна задача, защото това наистина е силен съперник“, заяви Шрьодер на пресконференцията преди двубоя.

„След миналия сезон започнахме настоящата кампания с изцяло нова група футболисти. Не можем и няма да подценим нито един отбор. Ясно е, че трябва да се представим по-добре, отколкото срещу Ювентус“, добави наставникът.

„Предварително смятам, че сега сме по-добре подготвени. Това е свързано с броя футболисти, с които разполагаме, и възможностите, които можем да използваме“, обясни специалистът.

Шрьодер има и кадрови проблеми преди домакинството на Левски. Брам Нойтинк, Филип Сандлер и Емре Мор няма да бъдат на разположение, а Мичел Бакер не е картотекиран за европейските мачове.


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  • 1 Новичок

    0 1 Отговор
    Чак пък "Респектиран" като ги няма Кабаков, Гребенчарски,и "Гонзо" от "БФС" са гола вода.

    19:34 14.10.2026

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