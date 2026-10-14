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Медведев определи оттеглянето на Гаел Монфис като странна история

Медведев определи оттеглянето на Гаел Монфис като странна история

14 Октомври, 2026 19:30 657 1

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Новината изненада световната спортна общественост

Медведев определи оттеглянето на Гаел Монфис като странна история - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Руският тенисист Даниил Медведев определи информациите за внезапното пенсиониране на Гаел Монфис като странна история, тъй като самият французин все още не е направил официално изявление по темата. Новината изненада световната спортна общественост, след като Международната агенция за тенис почтеност включи 40-годишния ветеран в списъка си с прекратили кариерата си състезатели.

Причината за това бе оттеглянето на Монфис от антидопинговите протоколи на спорта, което автоматично го лишава от право да участва в професионални турнири. Очакванията бяха френският шоумен да сложи край на 22-годишната си кариера на предстоящия Мастърс в Париж, но според новите обстоятелства последният му двубой се оказа поражението от Лърнър Тиен във втория кръг на Откритото първенство на САЩ през септември.

30-годишният Медведев, който има пет мача срещу французина в кариерата си с баланс от три победи и две загуби, научи подробности за ситуацията от журналисти и не скри изненадата си. „Това е малко странна история, така че може би вие можете да ми кажете повече; не знам. Кой го постави в този списък? Той иска ли да се откаже?“, попита бившият номер 1 в света. След като бе потвърдено, че статусът му е официално променен, руснакът каза краткото „добре“ и отправи изключително топли думи към бившия номер 6 в ранглистата.

„Супер забавен. Изключително труден за игра срещу него. Особено когато водиш в резултата, е много трудно да играеш срещу него. Защото той се отпуска и започва да опитва всичко – удари между краката и подобни неща“, сподели Медведев за стила на французина, спечелил 13 титли от веригата на ATP.

В кариерата си Монфис достигна до полуфиналите на Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ, записа два четвъртфинала в Мелбърн и заработи над 25 милиона долара от наградни фондове, нареждайки се на 25-о място във вечната ранглиста. Известен като един от най-големите атракциони на корта през XXI век, той винаги е обичал да играе пред публика, което прави внезапното му оттегляне още по-нетипично.

„Но, вижте, на първо място се надявам той да е добре, защото със сигурност предполагам, че е искал да играе в Париж и така нататък. Така че, ако се е отказал, не знам какво се случва, но се надявам да се забавлява и да се чувства добре. Невероятна кариера и вероятно един от малкото момчета, за които вероятно няма нито един човек, който да каже лоши неща за него“, завърши Медведев, докато тенис светът все още очаква първите думи по темата от самия Гаел Монфис.


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  • 1 Мумфис

    1 0 Отговор
    Още на Откритото първенство на САЩ,каза че спра с тениса.И даже има договор за работа в швейцарска компания.

    19:48 14.10.2026

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