Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ла Лига с тежък удар по Винисиус, аут е за Ел Класико

Ла Лига с тежък удар по Винисиус, аут е за Ел Класико

14 Октомври, 2026 21:31 616 1

  • реал мадрид-
  • винисус-
  • виляреал-
  • ла лига-
  • ел класико-
  • футбол-
  • барселона-
  • наказание

Южноамериканецът е санкциониран за 4 мача, което означава, че пропуска предстоящото Ел Класико срещу Барселона

Ла Лига с тежък удар по Винисиус, аут е за Ел Класико - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисус получи тежко наказание за червения си картон в домакинството на Виляреал миналата събота вечер. Южноамериканецът е санкциониран за 4 мача, което означава, че пропуска предстоящото Ел Класико срещу Барселона.

Винисиус издърпа косата на Нейтън Салиба от "жълтата подводница" и беше изгонен след намесата на ВАР.

Бразилецът е наказан с два мача, тъй като топката не е била в игра, когато е извършил нарушението срещу своя съперник. Още два мача санкция получава за „агресивно отношение“ след получаване на картона.

Нападателят пропуска мачовете на Реал Мадрид срещу Севиля, Барселона, Сантандер и във Валенсия. Винисиус ще се завърне в игра в Ла Лига след края на следващата международна пауза срещу Селта Виго.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове