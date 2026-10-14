Ла Лига с тежък удар по Винисиус, аут е за Ел Класико

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисус получи тежко наказание за червения си картон в домакинството на Виляреал миналата събота вечер. Южноамериканецът е санкциониран за 4 мача, което означава, че пропуска предстоящото Ел Класико срещу Барселона.

Винисиус издърпа косата на Нейтън Салиба от "жълтата подводница" и беше изгонен след намесата на ВАР.

Бразилецът е наказан с два мача, тъй като топката не е била в игра, когато е извършил нарушението срещу своя съперник. Още два мача санкция получава за „агресивно отношение“ след получаване на картона.

Нападателят пропуска мачовете на Реал Мадрид срещу Севиля, Барселона, Сантандер и във Валенсия. Винисиус ще се завърне в игра в Ла Лига след края на следващата международна пауза срещу Селта Виго.

🚨 LA LIGA: “Vinicius’ action resulted in TWO games suspension, additionally, his reaction to the red card added another two games. A total of FOUR games suspended.” https://t.co/vB1uYiqmfj — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 14, 2026