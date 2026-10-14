Вандерсон за мача с ЦСКА: Искаме да бъдем шампиони, но вървим стъпка по стъпка

Футболистът на Монако Вандерсон заяви пред медиите, че френският отбор ще положи всички необходими усилия за постигане на победа в утрешния двубой срещу ЦСКА от турнира Лига на конференциите. Той подчерта, че съставът има амбиции да стигне до самия край на надпреварата, но трябва да подхожда зряло и да върви стъпка по стъпка.

Бразилецът бе категоричен, че духът в съблекалнята е насочен изцяло към победи и поддържане на високи стандарти. „Ще положим всички необходими усилия на терена утре. Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка. Участваме в надпреварата, за да побеждаваме, и трябва да запазим този манталитет на победители. Ще гледаме мач за мач“, заяви Вандерсон.

Футболистът изрази увереност, че представянето на тима ще продължи да се подобрява с всеки следващ мач, но не потвърди дали самият той ще бъде сред стартовите единадесет за утрешната среща. „Очаквам нещата да продължат да се подобряват. Трябва да попитате треньора дали ще играя утре — не мога да бъда сигурен в това. Утре ще разберем какво ще се случи“, добави футболистът на Монако.

Думите на Вандерсон показват респекта и сериозната подготовка на френския лидер преди срещата в София. Очакванията са за завързана битка на терена, в която Монако ще преследва задължителен успех, а ЦСКА ще търси възможност да се противопостави на един от най-силните тимове в турнира.