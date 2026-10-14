Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед под въпрос след острите критики към шефовете на клуба

Бъдещето на Лисандро Мартинес в Манчестър Юнайтед е поставено под сериозен въпрос след неговите изненадващи и остри критики към шефовете на клуба. В момента има реални съмнения дали договорът на аржентинския защитник ще бъде удължен, когато изтече през лятото.

От „Олд Трафорд“ планират сериозна реконструкция на защитната линия през следващите трансферни прозорци. Въпреки че клубът разполага с клауза за автоматично удължаване на договора на Мартинес с още една година, според Sky Sports News Юнайтед вече активно търси нови централни и крайни бранители.

Ръководството все още не е взело решение дали да глоби или дисциплинарно да накаже 28-годишния футболист за публичните му думи.

„Очаквам повече от нашия технически директор (бел.ред. - Джейсън Уилкокс). Очакваме повече от хората на върха — да доведат още играчи, за да бъдем конкурентоспособни“, изригна Мартинес след загубата от Атлетико снощи.

Според източници на Sky Sports News изказването на Мартинес е предизвикало гняв и недоумение както сред шефовете, така и в съблекалнята сред неговите съотборници. Още по време на полета обратно към Манчестър поне един от съотборниците му е влязъл в остър конфликт с него. Намекът на аржентинеца, че настоящите му колеги не са достатъчно добри, за да се борят за трофеи, е бил приет изключително негативно от отбора.

Аржентинският национал отдавна желае да напусне Манчестър. През лятото той опита да форсира трансфер в Атлетико Мадрид — тимът, който снощи победи Юнайтед в Шампионската лига — с желанието да се присъедини към близкия си приятел Кристиан Ромеро, преминал в Испания от Тотнъм. В крайна сметка до официална оферта, която Юнайтед да разгледа, така и не се стигна.

Това не е първият подобен изблик на бранителя. През 2022 г., докато все още носеше екипа на Аякс и отново настояваше за трансфер, Мартинес нарече тогавашния спортен директор на нидерландците Гери Хамстра „никой“.

В момента аржентинецът остава ключова фигура в състава на Майкъл Карик, а шефовете на клуба са наясно, ситуацията трябва да се управлява внимателно. Евентуален задълбочаващ се конфликт може да създаде огромни проблеми в отбраната на „червените дяволи“, която и без това е покосена от контузии и наказания.