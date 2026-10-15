Моуриньо след обрата: Рома се изчерпа; Енрике: Имахме и късмет срещу Ман Сити

Реал Мадрид шокира Рома, ПСЖ надви Манчестър Сити, Баркола блесна с хеттрик: реакциите след вечерта в Шампионската лига

Жозе Моуриньо призна, че отборът му е загубил физическата възможност да се противопостави на мадридчани, Луис Енрике отчете и късмет в победата на ПСЖ, а Унай Емери похвали Фенербахче въпреки разгрома с 0:6

Вечерта в Шампионската лига на 14 октомври предложи драматични обрати, голови спектакли и резултати, които ще предизвикат сериозни дискусии сред треньорите, футболистите и анализаторите. Реал Мадрид обърна Рома от 1:3 до 4:3, Пари Сен Жермен спечели с 4:2 гостуването си на Манчестър Сити, а Ливърпул разгроми ЛАСК с 6:3 след хеттрик на Брадли Баркола.

Астън Вила пък постигна най-убедителната победа за вечерта — 6:0 срещу Фенербахче. В другите срещи Борусия Дортмунд загуби с 0:1 от Бодьо/Глимт, Бетис надви Порто с 3:2, Фейенорд победи Комо със същия резултат, Шахтьор Донецк спечели с 3:1 срещу АЕК Атина, а Щутгарт се наложи с 3:0 над Слован Братислава.

Моуриньо след обрата на Реал: „Играчите на Рома бяха изчерпани“

Един от най-драматичните мачове се игра в Рим, където Реал Мадрид стигна до победата с 4:3 след изоставане от два гола. Рома водеше с 3:1, но в заключителните минути гостите реализираха три попадения и обърнаха развоя на срещата.

След двубоя Жозе Моуриньо призна, че първото полувреме е било изключително силно за неговия отбор, но физическото изтощение е изиграло решаваща роля в края.

„През първото полувреме Рома беше по-добър във всяко отношение. Абсолютно във всяко отношение“, коментира португалският специалист.

Моуриньо обясни, че при резултат 3:1 мнозина са смятали, че мачът вече е решен, но според него именно футболистите на Рома са останали без сили да продължат със същото темпо.

Треньорът посочи и тактическите промени на съперника като фактор за обрата. Реал успя да използва свежестта на резервите си, а Карлос Еспи, Ендрик и Антонио Рюдигер се оказаха ключови за победата.

Самият Ендрик беше избран за играч на мача. Бразилецът се включи от резервната скамейка, участва в атаката за 3:2 и отбеляза изравнителния гол за 3:3.

„Ние сме Реал и щяхме да се борим през целия мач“, заяви нападателят след срещата. Той добави, че иска да бъде на терена и да помага на отбора си.

Испанските медии определиха финала като поредна демонстрация на способността на Реал да намира път към победата дори когато представянето му не е убедително в продължение на голяма част от срещата.

Луис Енрике: ПСЖ имаше и късмет срещу Манчестър Сити

Пари Сен Жермен спечели с 4:2 гостуването си на Манчестър Сити след две коренно различни полувремена. Френският шампион поведе с 3:0 до почивката, но домакините се върнаха в мача и създадоха редица положения.

След срещата мениджърът на Сити Енцо Мареска заяви, че неговият отбор е показал, че може да се конкурира с европейския шампион.

„Мисля, че сме близо до тях“, коментира италианецът, като изрази съжаление, че тимът му не е успял да извлече повече от силното си второ полувреме.

Манчестър Сити завърши срещата с 27 удара и 52 докосвания на топката в наказателното поле на съперника. Ерлинг Холанд отбеляза два гола, но усилията му не бяха достатъчни за пълен обрат.

От другата страна Луис Енрике не скри задоволството си от резултата, но призна, че ПСЖ е имал и късмет.

„Отборът, който загуби, може би нямаше късмет. Мисля, че късметът беше на наша страна“, заяви испанският специалист.

Той похвали играчите си за силната преса през първото полувреме, но предупреди, че второто е урок, от който трябва да се извлекат поуки.

Оусман Дембеле също призна, че парижани са намалили темпото след почивката и са позволили на Сити да наложи натиск.

Победата затвърди впечатлението, че ПСЖ разполага с достатъчно качество в атака, но същевременно показа, че дори убедителното начало не гарантира спокойни последни минути срещу съперник от класата на Манчестър Сити.

Баркола отговори на критиките с хеттрик за Ливърпул

Ливърпул постигна убедителна победа с 6:3 като гост на ЛАСК, а големият герой беше Брадли Баркола. Френският нападател отбеляза три попадения и най-после откри головата си сметка за английския клуб.

Представянето му дойде в момент, когато около скъпото лятно попълнение вече се появяваха въпроси за адаптацията му. Хеттрикът обаче промени тона на коментарите и го превърна в централна фигура на вечерта.

Ливърпул демонстрира сериозна ефективност в атака, като изравни клубния си рекорд от 26 удара в гостуване в Шампионската лига. Освен Баркола се разписаха Джереми Фримпонг и Роналд Араухо, а младият Люис Кумас също отбеляза.

След двубоя Кумас определи победата като добра реакция след предишния неуспех на отбора. Той подчерта значението на възстановяването на увереността и на представянето на футболистите, получили шанс за изява.

Въпреки шестте гола Ливърпул не успя да запази мрежата си суха. Трите попадения на ЛАСК показаха, че защитата на гостите все още има върху какво да работи.

За Баркола обаче вечерта беше особено важна — с един мач той превърна натрупаните съмнения в нова възможност да се утвърди в състава.

Емери след 6:0 срещу Фенербахче: Съперникът не заслужаваше такъв резултат

Астън Вила постигна най-голямата си победа за вечерта, след като разгроми Фенербахче с 6:0. За английския клуб това беше и най-убедителният успех в голям европейски турнир.

Въпреки внушителния резултат мениджърът Унай Емери не изпадна в крайни оценки за представянето на съперника.

„Може би Фенербахче не заслужаваше да загуби с шест гола“, заяви испанецът след срещата.

Емери определи резултата като важен за увереността на своя отбор, но подчерта, че има още елементи от играта, които трябва да бъдат подобрени. Той обърна внимание и на възможността да даде игрови минути на футболисти, които се нуждаят от повече увереност.

Победата е важна за Астън Вила и заради представянето на Никълъс Джаксън, който беше сред играчите, получили похвали от треньора. Емери подчерта, че нападателят има способността да атакува пространствата зад защитата и да помага на отбора, когато се налага.

За Фенербахче поражението поставя въпроси относно организацията в защита и способността на тима да реагира, когато съперникът наложи високо темпо. Шестте допуснати гола превърнаха мача в един от най-тежките резултати за турския клуб в европейските турнири.

Бодьо/Глимт спря Борусия Дортмунд

Сред изненадите на вечерта беше победата на норвежкия Бодьо/Глимт с 1:0 над Борусия Дортмунд. Единственото попадение отбеляза Фредрик Шьоволд след почивката.

Дортмунд имаше възможности да избегне поражението, но вратарят на домакините Никита Хайкин се намеси решително при най-добрия шанс на германския тим.

Резултатът е напомняне, че в настоящия формат на Шампионската лига няма лесни гостувания и че отборите, които не използват положенията си, могат да бъдат наказани дори срещу съперници с по-малък европейски опит.

Източници: aol.com, theguardian.com, lestitisdupsg.fr