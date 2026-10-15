Млад нападател на Ливърпул се нареди до Джерард с историческо постижение

Младият нападател на Ливърпул Люис Кумас повтори историческо постижение на клубната легенда Стивън Джерард в Шампионската лига. Това се случи по време на двубоя на мърсисайдци срещу австрийския ЛАСК, завършил с категорична победа за английския тим с 6:3 като гост в среща от основната фаза на турнира. На възраст от 21 години Кумас успя да се разпише и да направи асистенция в рамките на един мач. Единственият друг футболист на Ливърпул на 21 или по-малка възраст, който е постигал това в Шампионската лига, е Стивън Джерард през октомври 2001 г. в двубой срещу Динамо (Киев).

Постижението на уелския национал бе допълнено от изключително силно офанзивно представяне на неговия тим. Ливърпул записа общо 19 удара към противниковата врата само през първото полувреме на срещата. Това е най-високият брой изстрели, отправяни от гостуващ отбор в първата част на мач от Шампионската лига, откакто се води официална статистика от сезон 2003/04 насам.

Допълнителен акцент в двубоя бе изборът на състав от мениджъра Андони Ираола. Стартовата единадесеторка на „червените“ срещу ЛАСК беше със средна възраст от 24 години и 186 дни. Това се нарежда като третият най-млад състав в историята на Ливърпул за мач от Шампионската лига. По-млади единадесеторки клубът е извеждал единствено през септември 2001 г. срещу Борусия (Дортмунд) (24 години и 136 дни) и през декември 2020 г. срещу Мидтиланд (24 години и 26 дни).