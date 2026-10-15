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Аморим: В съвременния футбол никой не ти дава време, Милан трябва да побеждава

Аморим: В съвременния футбол никой не ти дава време, Милан трябва да побеждава

15 Октомври, 2026 07:29 328 0

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Португалският специалист коментира напрежението около „росонерите“ и подчерта, че въпреки необходимостта от време за изграждането на отбора, резултатите трябва да дойдат възможно най-скоро

Аморим: В съвременния футбол никой не ти дава време, Милан трябва да побеждава - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим говори пред „Скай Спорт Италия“ преди гостуването на Залцбург в Лига Европа.

Португалският специалист коментира напрежението около „росонерите“ и подчерта, че въпреки необходимостта от време за изграждането на отбора, резултатите трябва да дойдат възможно най-скоро.

„Не чета вестници и не гледам телевизия, защото искам да бъда изцяло концентриран върху работата си. Намираме се в началото на нов процес. Разбира се, че искаме повече победи и повече точки. Всичко останало е нормална част от ежедневието на голям клуб“, заяви Аморим.

„Всеки проект се нуждае от време, но в съвременния футбол и в днешната медийна среда такова почти не съществува. Затова трябва да печелим. Това не ме притеснява. Съсредоточен съм върху победите, а страничните фактори не ме интересуват“, добави наставникът.

Аморим предупреди, че Милан трябва да подходи към предстоящия сблъсък със Залцбург със същата сериозност, с която би излязъл в мач от Шампионската лига.

„Нашият подход винаги трябва да бъде като за Шампионската лига. Всеки детайл има значение, а всеки мач е труден. Залцбург разполага с футболисти с отлични технически качества. Трябва да бъдем много активни, да сме добре подготвени физически и да наложим собствения си стил на игра“, обясни португалецът.

Той призна, че настроението в съблекалнята е било повлияно от последния резултат, но сгъстеният календар не позволява на футболистите да се връщат към разочарованията.

„Отборът се чувства добре. Разбира се, играчите усетиха тежката тишина след предишния мач. Програмата обаче е толкова натоварена, че нямаме време да мислим за миналото. Трябва да се концентрираме върху следващото предизвикателство и да направим всичко възможно, за да победим“, каза Аморим.

Наставникът обърна внимание и на младите футболисти в състава, като потвърди, че Франческо Камарда ще получава повече възможности за изява.

„Камарда тренира много добре и утре ще има нов шанс. Няма да разкривам дали ще започне като титуляр, но занапред ще получава повече игрово време. Предстоят ни много мачове и ще имаме нужда от всеки футболист“, заяви той.

„Кристиан Комото също се представя великолепно. Трябва да бъдем търпеливи с тези момчета. Те идват от втора дивизия и вече са част от Милан, където дори едно равенство може да предизвика огромна драма“, допълни специалистът.

„Разполагаме с много варианти. Не знам кога точно всеки ще намери своето място, но ротациите са задължителни. Понякога е необходим и малко късмет“, завърши Аморим.


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