Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски гостува на НЕК Ниймеген с амбиция за първи точки в Лига Европа

Левски гостува на НЕК Ниймеген с амбиция за първи точки в Лига Европа

15 Октомври, 2026 07:46 568 3

  • нек ниймеген-
  • левски-
  • футбол-
  • лига европа

Нидерландците имаха кошмарен първи двубой във втория по сила континентален турнир

Левски гостува на НЕК Ниймеген с амбиция за първи точки в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

НЕК Ниймеген приема Левски в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят на "Гоферщадион" е тази вечер от 22.00 часа.

Нидерландците имаха кошмарен първи двубой във втория по сила континентален турнир. Те бяха безпомощни срещу Ювентус и претърпяха разгром с 0:5 в Торино. „Сините“ също стартираха с поражение. Родният първенец отстъпи пред Залцбург с 0:1 у дома, въпреки добрата си игра през второто полувреме.

Този сезон в Европа Левски показва силна силна игра в гостуванията. В предварителните кръгове играчите на Хулио Веласкес записаха две стратегически равенства и една победа на чужд терен. Това им позволи да участват в плеойфа за основната фаза в Шампионска лига. На сигурната и стабилна игра в дефанзивен план Левски ще разчита и занапред в стремежа да печели точки и победи на европейските терени.

Освен впечатляващата отборна игра и преса при рушенето на атаките на съперника и връщането на топката в свое притежание, Левски държи и друг солиден коз за силно представяне в ниската земя. „Сините“ разполагат с креативни полузащитници и експлозивни нападатели, които са в състояние във всеки един момент да преодолеят всяка защита.

Освен че се сринаха на старта в Лига Европа, играчите на НЕК Ниймеген са непостоянни и в първенството на Нидерландия. Тимът редовно допуска голове, а срещу Юве се видя, че защитата лесно се огъва, когато бъде подлагана на сериозен натиск.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и аз

    4 5 Отговор
    имам амбиции да стана космонавт.

    07:51 15.10.2026

  • 2 Мдаааа

    1 4 Отговор
    И на кой му пука ??? Хахаахаха
    Таки маки

    08:04 15.10.2026

  • 3 Някой

    2 4 Отговор
    Ех, те първи гол да вкарат. А те тръгнали за точки.
    Няма как да стане - класите се разминават драстично. 0:3 ще е добър рзеултат за "нашите" (щото няма и 2-ма българи в състава).

    08:11 15.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове