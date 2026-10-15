Левски гостува на НЕК Ниймеген с амбиция за първи точки в Лига Европа

НЕК Ниймеген приема Левски в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят на "Гоферщадион" е тази вечер от 22.00 часа.

Нидерландците имаха кошмарен първи двубой във втория по сила континентален турнир. Те бяха безпомощни срещу Ювентус и претърпяха разгром с 0:5 в Торино. „Сините“ също стартираха с поражение. Родният първенец отстъпи пред Залцбург с 0:1 у дома, въпреки добрата си игра през второто полувреме.

Този сезон в Европа Левски показва силна силна игра в гостуванията. В предварителните кръгове играчите на Хулио Веласкес записаха две стратегически равенства и една победа на чужд терен. Това им позволи да участват в плеойфа за основната фаза в Шампионска лига. На сигурната и стабилна игра в дефанзивен план Левски ще разчита и занапред в стремежа да печели точки и победи на европейските терени.

Освен впечатляващата отборна игра и преса при рушенето на атаките на съперника и връщането на топката в свое притежание, Левски държи и друг солиден коз за силно представяне в ниската земя. „Сините“ разполагат с креативни полузащитници и експлозивни нападатели, които са в състояние във всеки един момент да преодолеят всяка защита.

Освен че се сринаха на старта в Лига Европа, играчите на НЕК Ниймеген са непостоянни и в първенството на Нидерландия. Тимът редовно допуска голове, а срещу Юве се видя, че защитата лесно се огъва, когато бъде подлагана на сериозен натиск.