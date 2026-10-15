Мбапе счупи рекорд на Меси в Шампионската лига

Килиан Мбапе стана най-младият футболист, записал 100 участия в Шампионската лига, достигайки тази граница на 27-годишна възраст по време на гостуването на Реал Мадрид срещу Рома (4:3) в сряда.

Предишният рекорд принадлежеше на Лионел Меси, който го постави на 28 години – отново в мач срещу Рома, през септември 2015 г.

В двубоя на стадион „Олимпико“ Мбапе започна като централен нападател в стартовия състав и отбеляза първия гол за своя тим.

Мбапе дебютира в Шампионската лига на 17-годишна възраст с екипа на Монако през септември 2016 г.

Миналия сезон той стана голмайстор в турнира с 15 попадения и записа втория най-бърз хеттрик в историята на надпреварата – срещу Олимпиакос в рамките на шест минути и 42 секунди. Мбапе има вече 71 попадения в най-престижната клубна надпревара.