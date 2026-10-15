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Жозе Моуриньо за наказанието на Винисиус: Котката се опитва да се скрие, но опашката ѝ стърчи

Жозе Моуриньо за наказанието на Винисиус: Котката се опитва да се скрие, но опашката ѝ стърчи

15 Октомври, 2026 11:59 856 1

  • шампионската лига-
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  • винисиус жуниор

Смятате ли за нормално един играч от испански отбор, на когото предстои да участва в мач от огромно значение за испанския футбол, да разбере два часа преди началния сигнал, че е наказан за четири срещи?

Жозе Моуриньо за наказанието на Винисиус: Котката се опитва да се скрие, но опашката ѝ стърчи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След мача от Шампионската лига срещу Рома (4:3), старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира наказанието на Винисиус. Бразилецът получи наказание от четири мача в Ла Лига, след като бе изгонен в двубоя срещу Виляреал (1:0). Той ще пропусне срещите със Севиля, Барселона, Расинг и Валенсия.

„Вие сте журналист, но позволете ми да Ви задам един въпрос. Смятате ли за нормално един играч от испански отбор, на когото предстои да участва в мач от огромно значение за испанския футбол, да разбере два часа преди началния сигнал, че е наказан за четири срещи? Не си правете труда да отговаряте. Не е нормално.

Не можеше ли това да бъде обявено след мача или на следващата сутрин?

Разбрахме, докато бяхме в клубния автобус, точно когато наближавахме стадиона.

Тази ситуация ми напомня за една португалска поговорка: „Котката се опитва да се скрие, но опашката ѝ стърчи“. Сега обаче котката дори не се опитва да се крие – държи се напълно безсрамно.

Да научиш за наказание от четири мача два часа преди двубой, в който участва испански отбор... това на практика означава просто да унищожиш футболиста.

Не е нормално, но за мен това вече се превърна в нещо като навик – в крайна сметка, котката вече не се крие“, заяви Жозе Моуриньо.


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  • 1 Герги

    3 0 Отговор
    Моу,назначете му терапевт,само с него стават тези проблеми,доста от неговатя боя има,с кой друг се държи така публиката...А ако го освободите от отбора и отиде в друго първенство ще е най добре за Реал и за Ла Лига...

    12:19 15.10.2026

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