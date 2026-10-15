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Станаха ясни избраниците на Хулио Веласкес за гостуването на НЕК Ниймеген, защитник се завърна

Станаха ясни избраниците на Хулио Веласкес за гостуването на НЕК Ниймеген, защитник се завърна

15 Октомври, 2026 14:28 444 0

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Очаквано, от групата отпадна младият халф Асен Митков, който има контузия

Станаха ясни избраниците на Хулио Веласкес за гостуването на НЕК Ниймеген, защитник се завърна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на шампионите за гостуването на НЕК Ниймеген. Мачът от втория кръг на основната фаза на Лига Европа е тази вечер от 22:00 часа в Нидерландия.

Очаквано, от групата отпадна младият халф Асен Митков, който има контузия. С такава е и Мустафа Сангаре, но пък той няма картотека за участие в Лига Европа. Добрата новина е завръщането на Никола Серафимов след контузия. В разширения състав място намира и Мазир Сула, който пропусна гостуването на Черно море, спечелено с 2:0.

Отсъстават още Петко Христов, Адриан Райчев, Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа. Извън сметките на Хулио Веласкес все още е и Акрам Бурас, който е на финалната права на своето възстановяване.


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