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Аматьорският национален отбор с победа на турнир в Грузия

Аматьорският национален отбор с победа на турнир в Грузия

15 Октомври, 2026 15:12 487 2

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Формацията е водена от селекционера Емил Велев

Аматьорският национален отбор с победа на турнир в Грузия - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аматьорският национален отбор на България започна с победа участието си в междинния кръг на турнира за Купата на регионите на УЕФА (Regions’ Cup) за сезон 2026/2027. Воденият от Емил Велев състав се наложи с 2:0 над грузинския ФК Баса в двубой, изигран в академията на Грузинската футболна федерация в Рустави.

И двете попадения за българския тим бяха дело на футболисти, появили се в игра на почивката. Мартин Фотиров откри резултата в 58-ата минута, а във втората минута на добавеното време Деян Алексов оформи крайното 2:0.

На полувремето Алексов замени Тодор Пасков, а Фотиров влезе на мястото на Ибрахим Шериф. В 69-ата минута Георги Михайлов и Теодор Чолев замениха съответно Кристиян Николов и Марио Евтимов. Последната промяна в българския състав бе в 80-ата минута, когато Любослав Любомиров се появи на терена вместо Антонио Валериев.

С успеха България спечели първите си три точки в надпреварата.

България: 12 Иван Топалов (В), 3 Денис Зашев, 4 Радослав Узунов, 6 Румен Рангелов, 7 Кристиян Николов (капитан; 69’ – 2 Георги Михайлов), 8 Божидар Христов, 9 Марио Евтимов (69’ – 18 Теодор Чолев), 10 Ибрахим Шериф (46’ – 14 Мартин Фотиров), 11 Антонио Валериев (80’ – 17 Любослав Любомиров), 15 Тодор Пасков (46’ – 19 Деян Алексов), 21 Николай Миков

Селекционер: Емил Велев


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 221122

    0 0 Отговор
    Да ги картотекират незабавно!!! :)))

    Коментиран от #2

    15:19 15.10.2026

  • 2 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "221122":

    Съгласен съм.

    15:20 15.10.2026

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