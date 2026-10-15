Директор на Борусия Дортмунд плати сметка за близо 6000 евро на фенове в Норвегия

Генералният директор на Борусия Дортмунд Карстен Крамер направи впечатляващ жест към привържениците на германския клуб, които пропътуваха дългия път до Норвегия за гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Ръководителят пое лично сметката на феновете в заведение, като сумата възлизала на близо 6000 евро.

Двубоят от втория кръг на турнира не завърши по желания начин за „жълто-черните“, които допуснаха поражение при визитата си на норвежкия тим. Въпреки разочароващия резултат обаче, пътуването ще остане в спомените на близо 400 привърженици на Борусия, решили да подкрепят любимия си отбор далеч от дома.

Организацията на пътуването до Бодьо се оказала сериозно предизвикателство, а финансовите разходи били значителни. Липсата на директни полети между Дортмунд и норвежкия град принудила феновете да търсят алтернативни маршрути, което увеличило цената на пътуването.

Когато Карстен Крамер разбрал за трудностите, през които преминали привържениците, решил лично да им покаже признателността си. Генералният директор се появил изненадващо в заведението, където германските фенове се били събрали преди началото на срещата.

Посещението му завършило с приятна изненада. При напускането на заведението Крамер платил цялата сметка на привържениците със собствени средства. Общата сума била приблизително 6000 евро — жест, който със сигурност е направил престоя на феновете в Норвегия още по-запомнящ се.

Така, макар Борусия Дортмунд да не успя да зарадва своите привърженици с победа на терена, ръководството на клуба имаше повод да спечели симпатиите им с отношение и признателност към тяхната вярност.