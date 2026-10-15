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Хетафе подготвя нов трансферен удар: Джейдън Санчо е в полезрението на клуба

Хетафе подготвя нов трансферен удар: Джейдън Санчо е в полезрението на клуба

15 Октомври, 2026 16:26 346 0

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Преди дни тимът подписа с Дани Карвахал

Хетафе подготвя нов трансферен удар: Джейдън Санчо е в полезрението на клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хетафе обмисля възможността да привлече още едно голямо име във футбола, след като наскоро си осигури услугите на бившия защитник на Реал Мадрид Дани Карвахал. Следващата трансферна цел на испанския клуб е английският национал Джейдън Санчо, който в момента е свободен агент.

Привличането на крилото обаче няма да бъде лесна задача, тъй като финансовите условия около евентуалната сделка могат да се окажат сериозна пречка. Въпреки това подобен ход отговаря на желанието на старши треньора Хосе Бордалас да подсили състава с качествен флангови футболист, способен да внесе повече острота и креативност в атакуващата игра на отбора.

В Хетафе виждат възможност да повторят успешния сценарий с Мейсън Грийнууд. Англичанинът пристигна в клуба от Манчестър Юнайтед в труден момент от кариерата си, но успя да възстанови позициите си и да се превърне в една от забележителните фигури в испанския шампионат.

Президентът на Хетафе Анхел Торес вярва, че клубът може да предложи на Санчо подходяща среда, в която да възроди кариерата си и отново да покаже качествата, които го превърнаха в един от най-обещаващите английски футболисти.

Ръководството възнамерява да използва именно тази възможност като основен аргумент в опитите си да убеди крилото да избере Хетафе за следващата стъпка в професионалния си път.

Санчо остана без клуб през юли, след като договорът му с Манчестър Юнайтед изтече. Предстоящото решение за бъдещето му ще бъде важно за продължаването на кариерата му, а интересът от страна на Хетафе може да му предложи шанс за ново начало в Ла Лига.


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