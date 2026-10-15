Карлос Алкарас се завръща във Виена! Световният №3 прие „уайлд кард“ за турнира

Карлос Алкарас ще бъде една от големите звезди на турнира във Виена, след като прие специална покана за участие в надпреварата от категория ATP 500. Испанският тенисист, който заема третото място в световната ранглиста, ще се завърне на австрийска земя за първи път от 2021 година.

Тогава Алкарас беше едва на 18 години, но още в дебютното си участие във Виена демонстрира потенциала си. Младият испанец постигна впечатляваща победа над бившия №1 в света Анди Мъри и достигна до полуфиналите. Там обаче пътят му към финала беше спрян от германеца Александър Зверев, който впоследствие спечели титлата.

Пет години по-късно Алкарас се завръща в турнира вече като утвърдено име в световния тенис и един от основните претенденти за трофея.

През 2026 година Алкарас продължава да демонстрира високо ниво, като до момента има 33 победи и пет поражения. Последното му участие беше на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, където той отпадна в третия кръг.

Въпреки това резултатите му през сезона остават впечатляващи. Испанецът вече си гарантира място във Финалите на ATP, където се събират най-добрите тенисисти през годината.

Сред най-значимите успехи на Алкарас през настоящия сезон са титлата от Откритото първенство на Австралия, както и трофеите от турнирите в Доха и Токио. Тези постижения затвърждават позицията му сред водещите играчи в световния тенис и го превръщат в сериозен претендент за нови отличия до края на годината.

Участието на Алкарас допълнително повишава интереса към надпреварата в австрийската столица. Организаторите са събрали силен състав, в който присъстват още няколко представители на световния елит.

Сред заявените имена са Александър Зверев, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Алекс де Минор. Присъствието на толкова качествени състезатели обещава оспорвани двубои и сериозна конкуренция за шампионския трофей.

Основната схема на турнира ще се проведе в залата „Винер Щатхале“ от 26 октомври до 1 ноември. Завръщането на Алкарас ще бъде сред акцентите на събитието, а представянето му ще предизвика сериозен интерес сред почитателите на тениса.

Испанецът ще има възможност да добави още една титла към богатата си колекция и да завърши сезона с нов силен резултат преди участието си във Финалите на ATP.