Рой Кийн разкъса Манчестър Юнайтед: „Това е цирк, цари хаос от върха до дъното!“

Манчестър Юнайтед отново се оказа в центъра на скандал, след като легендарният капитан на клуба Рой Кийн отправи остри критики към случващото се на „Олд Трафорд“. Повод за реакцията му станаха публичните изказвания на Лисандро Мартинес, който постави под съмнение амбициите на ръководството и решенията му на трансферния пазар.

Аржентинският защитник изрази недоволството си след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид във вторник вечерта в Шампионската лига. Коментарите му предизвикаха сериозен отзвук, като според бивши футболисти на „червените дяволи“ подобни изявления могат да задълбочат проблемите в съблекалнята.

В подкаста Stick to Football на The Overlap Рой Кийн определи обстановката в клуба като хаотична и използва думата „цирк“, за да опише ситуацията. Според бившия капитан липсата на единство и неяснотите около управленските решения са сред основните проблеми на Манчестър Юнайтед.

„Очевидно в клуба няма единство. Цари хаос от върха до дъното. Когато отиваме там в дните на мачовете, не ми харесва атмосферата около отбора. Всичко изглежда хаотично и изявленията само го потвърждават“, коментира Кийн.

Той отправи критики и към начина, по който е било взето решението за назначаването на Майкъл Карик за мениджър. Според него още от самото начало е имало по-добри варианти за поста, а настоящата ситуация може да кара и самите футболисти да се съмняват дали клубът предлага най-добрите условия за развитието им.

„Казвахме още от първия ден, че има по-добри варианти. Може би и играчите виждат, че за тях има по-добри възможности другаде. Това е хаос, прилича на цирк“, добави бившият капитан на Юнайтед.

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил също коментира острите думи на Мартинес, но постави акцент върху отражението им върху отношенията в съблекалнята.

Според него изказванията на аржентинеца могат да бъдат възприети като критика не само към ръководството, но и към част от настоящите футболисти на отбора. Невил смята, че подобни думи биха могли да предизвикат сериозно недоволство сред по-опитните играчи.

„Когато Мартинес казва, че е трябвало да бъдат привлечени повече футболисти, той на практика отправя директна атака към съотборниците си. Ако бях на мястото на Бруно Фернандеш, Хари Магуайър или някой от останалите опитни играчи, щях да бъда изключително ядосан“, заяви Невил.

По думите му подобно послание може да бъде разтълкувано като твърдение, че част от настоящия състав не е достатъчно качествен и трябва да бъде заменен с нови попълнения. Това поставя под въпрос начина, по който Мартинес е избрал да изрази недоволството си, особено предвид факта, че критиките му са насочени към проблеми, засягащи целия отбор.

Въпреки че сподели част от опасенията на Мартинес относно състоянието на клуба, Рой Кийн не спести критиките си и към самия аржентинец.

Бившият капитан постави под въпрос дали защитникът има необходимия авторитет и постоянство в представянето си, за да отправя толкова категорични оценки за състоянието на Манчестър Юнайтед. Кийн насочи вниманието към индивидуалните грешки на футболиста и изрази съмнения относно ролята му в отбора.

„Не мисля, че ще се стигне до голям конфликт, защото и без това има достатъчно въпросителни около тази съблекалня. Не смятам, че там има достатъчно силни характери. Но аз не виждам Мартинес като утвърден лидер на Манчестър Юнайтед. Виждам го като централен защитник, който допуска много грешки“, заяви Кийн.

Междувременно Sky Sports съобщи, че по време на полета обратно от Испания поне един футболист е оспорил публичните коментари на аржентинеца. Според информацията обаче част от разочарованите му съотборници споделят мнението му за проблемите в клуба.

Така остава неясно доколко изказванията на Мартинес ще се отразят на отношенията между играчите, но ситуацията допълнително засили вниманието към атмосферата в съблекалнята.

Манчестър Юнайтед преживява труден период, като според публикацията клубът е записал най-слабия си старт в първенството от 1986 година насам. На този фон коментарите на Мартинес за липсата на амбиция и трансферната политика предизвикаха допълнителни въпроси относно посоката, в която се развива отборът.

Гари Невил също изрази резерви към решението на защитника да отправи директни критики към спортния директор Джейсън Уилкокс. Според бившия футболист отговорността за определянето на бюджета и мащаба на инвестициите не зависи единствено от спортното ръководство, а и от собствениците на клуба.

„Струваше ми се наистина странно, че Мартинес нападна Джейсън Уилкокс. Не защото Уилкокс не подлежи на критика, а защото бюджетът не се определя само от него. Последната дума за средствата е на собствениците“, обясни Невил.

Той допълни, че необходимостта от привличане на нови защитници е била очевидна, но постави под въпрос дали самият Мартинес би запазил мястото си в състава, ако клубът беше осъществил още трансфери на тази позиция.

От Манчестър Юнайтед засега не са излезли с официална позиция по изказванията на аржентинеца. Междувременно бъдещето му на „Олд Трафорд“ остава обект на спекулации, а евентуалните вътрешни последствия от публичната му критика тепърва предстои да станат ясни.

Случаят отново постави на преден план проблемите около управлението, трансферната политика и единството в Манчестър Юнайтед. Докато Мартинес настоява за по-големи амбиции, легенди на клуба като Кийн и Невил предупреждават, че начинът, по който се изразяват подобни претенции, може да задълбочи напрежението в отбора.