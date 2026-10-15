Полицията в Испания разби банда, обирала домовете на звезди от Барселона

Сигнал за опит за продажба на луксозни часовници на черния пазар помогна на испанските правоохранителни органи да разбият организирана престъпна група, специализирана в обири на домове на заможни семейства и известни личности. Сред основните мишени на организацията са били и младите звезди на Барселона — защитникът Пау Кубарси и вратарят Жоан Гарсия, чиито жилища бяха обрани в периода между декември и януари.

Успешното разследване на каталунската полиция „Мосос д'Ескуадра“ доведе до ареста на трима ключови членове на мрежата на 1 октомври в полицейския участък в Гава. Решаващата следа за властите се появила, след като лидерът на групата опитал да пласира откраднатите от футболистите предмети. За да вдигне изкуствено цената им, той се хвалел пред потенциалните купувачи, че вещите принадлежат на професионални играчи от Ла Лига, въпреки че самите предмети не са били с изключително висока материална стойност.

За лидер на групата бе посочен 58-годишният Арсим Блаку — гражданин с албанско и косовско гражданство, разполагащ с над 40-годишен опит в обирите на луксозни имоти. Името на Блаку се свързва още с 2006 година, когато е замесен в опита за обир на дома на известната фамилия Тоус — инцидент, при който зетят на семейството застрелва един от съучастниците му. След тригодишно отсъствие той се завръща в Испания през ноември 2025 г., като отсяда в хотел в Кастелдефелс и планира престъпните си акционни действия директно край басейна на комплекса.

Според информация на вестник „Ла Вангуардия“ групата е развила изключително активна дейност между края на 2025 г. и средата на настоящата година, оперирайки в районите Маресме, Баш Льобрегат и Гараф. Освен извършените обири в домовете на Кубарси и Гарсия, Блаку е участвал в кражба в Кастелдефелс на 12 май, опит за обир в Сант Висенс де Монталт на 30 май, а през юни е забелязан да проучва и района около резиденцията на друг бранител на Барселона — Жул Кунде.

Мрежата е действала при стриктно разпределение на задачите. Докато Блаку лично е отговарял за физическото проникване и обирите, 40-годишната Роса Г. (с 18 криминални регистрации) е поела логистиката и наемането на автомобили за наблюдение. Третият арестуван е 51-годишният Давид Б. В., известен с прякора „Чучо“, свързван в миналото с легендарната кражба на 400 килограма кокаин от пристанището на Барселона през 2005 година.